LSF sluttede af med sejr

LSF kom godt fra start og Rishøj stod forbavsende lavt og overlod spillet fuldstændigt til hjemmeholdet. De brugte hele banens bredde og spillet var de første 20 minutter rigtig godt.

I det 15. minut fik LSF et frispark udenfor feltet og det er lige mad for Kaptajn Morten ”Molle” Larsen. Den blev sikkert sat helt oppe i krydset og så vågnede Rishøj.

De begyndte nu at presse på og Lasse Gram i målet fik sit at se til. Det var som om at spillet på det tidspunkt ikke rigtigt ville lykkes, men Rishøj fik ikke udbytte af anstrengelserne.

Halvlegen blev brugt fornuftigt og det vigtigste var, at cheftræner Kim Kjærsgaard fik spillerne til at spille fodbold igen og så bruge bolden fremfor fysikken.

Og det blev – på trods af vejret – en forrygende anden halvleg. Bolden blev nu igen spillet rundt og også Rishøj begyndte at spille flot fodbold.

Midt i halvlegen fik LSF udbytte af anstrengelserne. Bolden kom over venstrekanten og indlægget fløj helt over til Niki Wulff der lagde den perfekt til rette for ”Molle” der lige udenfor feltet sparkede bolden i kassen til 2-0.

Umiddelbart efter fik hjemmeholdet endnu et frispark udenfor feltet og igen satte ”Molle” bolden i mål og hattricket var en realitet.

Dagen bød også på en debutant – Mathias Gransee – der er tredje generationsspiller i Familie Rasmussen dynastiet. Han kom ind og gik upåvirket til sagen. Som sin far er han en aggressiv angriber og til slut i kampen opsnappede han en bold fra Rishøjforsvaret, rundede målmanden og sparkede bolden i kassen til 4-0 og en sikker sejr at slutte sæsonen af med.