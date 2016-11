Det er ingen morgenbodega

Har MW på noget tidspunkt i de 21 år og fire måneder vi har haft »Morgendråben« i EKB, oplevet vores stille og rolige morgensammenkomst, hvor alle mænd der deltager, møder frem uden en travl på kroppen – det er et rigtigt flot syn !

Det må siges at være et »pudsigt« sammentræf, at Tritons klage over vores morgenhygge, der har medført en opstramning af alkoholforbudet i EKB, falder sammen med, at Triton ikke fik den ønskede ekstra svømmebane til elitesvømmerne om morgenen.

Jeg er bekendt med, at Triton har en opfattelse af, at det blandt andet er morgensvømmerne, der har haft indflydelse på afslaget, hvilket er uden hold i virkeligheden.

Borgere der læser min kommentarer i Ballerup Bladet uge 43 og MW’s indlæg i uge 44 kan meget nemt få en opfattelse af, at morgensvømmerne – hos mændene – er en flok pensionister med flere, som har lavet EKB om til en morgenbodega hvilket, er helt uden hold i virkeligheden.

Det er blot en flok morgenfriske Ballerup-borgere der har fundet det, som Danmark er kendt for ude i den store verden, nemlig fællesskab og det at hygge sig sammen!

Jesper Wurtzen, Ballerups borgmester, Tom Nielsen, formand for Kultur-og Fritidsudvalget samt Mikael Wandel – formand for Venstre, udtaler i flere indlæg i BB, hvor meget det betyder med et godt fællesskab for blandt andre pensionister. Det er netop hvad vi har udøvet til dato på lige fod med, hvad der foregår i visse andre svømmehaller med morgenbadning.

Det generelle alkoholforbud i kommunens faciliteter har også været gældende i de 21 år og 4 måneder hvor vi har haft Morgendråben i EKB uden problemer.

Jeg har stor forståelse for, at Kultur- og Fritidsidvalget skal behandle den fremsendte klage, men måske kunne man have talt med dem klagen var rettet imod først. Eventuelt ved et morgenbesøg og ved selvsyn fået et indtryk og orientering om vores »ugerning« gennem 21 år og 4 måneder.

Med hensyn til den tidligere omtalte kaffemaskine kan jeg oplyse, at der pr. 1. november. i East Kilbride Badet laves morgenkaffe til de morgenfriske kl. 06.30 og tak for det!