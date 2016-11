Et flot byggeri

Det intensive afsnit har nogle af de mest moderne og hensigtsmæssigt indrettede patientstuer, multihal og indvendigt haveområde, der skaber muligheder for at patienter og personaler har et trygt, sikkert og aktivt behandlingsmiljø.

Et smukt byggeri, som vi alle er glade for er »færdigt« måske også beboere og medarbejdere, på Skovvænget der nu har et andet udsyn til deres »nabo« end i de sidste mange måneder.

Tak for Jeres til tålmodighed!

Vi, den politiske følgegruppe for NPB, så også en af de nyrenoverede bygninger, hvor der prøves noget nyt, et »Front-off-office«. Det vil sige en slags stort »skrivebord«, hvor både patienter og personale kan arbejde med IT, måske lægge »puslespil«, samt med et fantastisk hvilemøbel hæftet på.

Alt sammen for at styrke det mål der er for at patienter og medarbejdere er sammen opholdsrummet.

Til sidst på vores ’ekskursion’ så vi hele det område, ’byggepladsen’ hvor indsatsen for voksne mennesker med spiseforstyrrelser, skal samles ud mod Ballerup Boulevard.

Byggeriet er i fuld gang, Psykiatrien forventer at det hele indvies i slutningen af 2017!

Region Hovedstaden er i gang med nye byggerier mange steder, blandt andet Ny Bispebjerg Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Da netop det at sikre gode forhold for mennesker med psykisk sygdom, både i forhold til behandling, men også de fysiske rammer, er jeg, som sikkert mange i Ballerup ved, glad for at jeg har fået lov til at sidde i flere politiske følgegrupper. Udover Ny Psykiatri Bispebjerg, er jeg med i Ny Sct Hans retspsykiatrien.

Rigtig godt, at der udveksles erfaringer i forhold de forskellige byggerier, både regionalt og også nationalt.