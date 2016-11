Fremtiden set med skoleelevernes øjne

Varmen i det lille rum er ganske påtrængende, alle stole omkring det store mødebord er fyldt og selv sofaen er fyldt til randen med elever fra 6. klasserne på Måløvhøj Skole. For enden af bordet står teknisk direktør Patrick Ipsen fra virksomheden GoAppified og fortæller om deres forretningsområde: Løsninger indenfor den såkaldte Beacon-teknologi og mobile betealingsløsninger.

Beacon-teknologi er små chips og apps, der registrerer folks færden, og betalingsmønstre og bruges allerede indenfor handel og transport. Men der er mange flere muligheder indenfor det område og derfor sidder de 35 elever i dag i dette lille rum i virksomhedens mødelokale i Ballerup. En time før havde yderligere 35 elever fra samme skole og årgang siddet samme sted og lyttet i de samme lokaler som en del af projektet.

For eleverne er i gang med et projekt, hvor de skal have en direkte kontakt til virksomheden for ad den vej både at lære om, hvad virksomhederne egentlig beskæftiger og med og for at komme med de ideer, der skal forme fremtiden.

Sidste år skulle eleverne arbejde med fremtidens løsninger indenfor høreapparater og i år handler det altså om Beacon- og mobilteknologi.

Chips i fingeren

Michael Fog taler om de mange muligheder, der er inden for området og især snakken om at få en chip indopereret i fingeren, fascinerer tydeligvis eleverne. Alle spørgsmål begynder at dreje sig om det fænomen, der stadig er meget nyt. Men på et tidspunkt er en af de medfølgende lærere nødt til at gribe ind og rette eleverne tilbage på sporet, så de kan koncentrere sig om at tænke i konkrete løsninger og den opgave, som de er blevet stillet.

De skal nemlig udvikle og efterfølgende lave prototype på de ideer, som de har fået. Ideer, der skal omhandle fremtidens teknologi indenfor dette område og hvad der kan gøre den brugervenlig og nyttig.

Prototyperne skal laves på Ballerup Biblioteks Makerspace. Ballerup Bibliotek er nemlig en af hovedkræfterne bag projektet og i år har innovationsleder Mette Sahl Larsen og bibliotekar Simon Bojesen en stor rolle i at hjælpe og guide eleverne i et område, der er ganske avanceret.

»Det er jo de unge, der skal få ideerne til, hvordan man kan gøre denne her teknologi bedre og få de ideer, der bryder ud af rammerne. Men det er også et avanceret område, så vi er nødt til at være med til at researche på tingene. Men de gode og vilde ideer skal komme fra børnene,« siger Mette Sahl Larsen.

Find et træ

Eleverne har i en lille time siddet stille og lyttet, for nogen med et vist besvær, og har stillet spørgsmål og bliver efterfølgende vist rundt. De får set, hvad apps og Beacon-teknologi kan bruges til og efter en kort yderligere briefing, skal de nu slippes løs med en masse kreative ideer, som skal omsættes til prototyper og måske kan en eller flere ideer en dag blive en del af virkeligheden.

»Vi giver dem nogle konkrete eksempler på noget, som Beacon-teknologi kan bruges til. Det kan for eksempel være skovfogeden, som mærker de træer, der skal beskæres eller til registrering af passagerer i et tog. Men børnene er slet ikke bange for at spørge og det er jo dem, som er målgruppen med den slags teknologier,« så derfor er det vigtigt, at de kommer med input, »sige Mette Sahl Larsen.

Netop den indgangsvinkel med, at det er de kommende brugere, der skal komme med ideerne, er vigtig for Patrick Ipsen, teknisk direktør i GoAppified.

Gode ideer bruges

»Vi kan have mange gode ideer og dem er vi jo også ved at udvikle og indføre. Men fremtidens ideer skal komme fra de unge. Om 5-10 år er den slags teknologier meget mere udbredte og så er det vigtigt for os, at vi er på forkant med udviklingen og har fået de ideer, som vi måske ikke selv kan komme på. Derfor er det vigtigt for os, at inddrage skoleelever i processen allerede nu,« siger Patrick Ipsen.

Han pointerer, at hvis der kommer gode og brugbare ideer, så tager virksomheden dem til sig.

»De er inspiration for begge parter. Men ender det med, at en eller flere af ideerne rent faktisk kan realiseres og gøre en forskel, så vil vi da bruge den, det er klart,« siger Michael Fog, som understreger, at GoAppified ikke har opfundet Beacon-teknologien, men blot finder måder at bruge dem på.

Efter halvanden time gik eleverne tilbage i efterårskulden og tog deres ganske lavteknologiske cykler hjem til skolen. Men deres hjerner var måske allerede fyldt med ideer, som i de kommende uger skal afprøves og laves og som måske kan ses i hverdagesteknologien om 10 år.