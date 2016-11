Nyttehave-sag ender i Folketinget

Igennem flere år har lejerne på den DSB-ejede nyttehavegrund oplevet stigende problemer med hjemløse udlændinge, formentlig østeuropæere, som flytter ind i de nogen af husene og samtidig opleve de indbrud og stigende utryghed. Som Ballerup Bladet beskrev i sidste uge, så er det indtil nu endt med, at politiet satte fokus på sagen og fjerende tre ubudne beboere fra et af husene, efter at beboerene gik til Ballerup Bladet.

Nu kommer sagen et niveau op, idet justitsminister Søren Pind (V) har fået stillet et spørgsmål fra DF-politkeren Kenneth Kristensen Berth, om hvad han agter at gøre ved denne specifikke sag og generelt hvad ministeren vil gøre for at dæmme op for problemet.

Helt uacceptabelt

»Det er helt uacceptabelt, at subsistensløse østeuropæere slår sig ned i husene og jeg har derfor bedt ministeren forholde sig til sagen generelt og specifikt,« skriver Kenneth Kristensen Berth i en begrundelse for sit spørgsmål til ministeren.

Der er endnu ikke kommet noget svar fra justitsministeren.

Ifølge Købehavns Vestegns Politi er der nu ekstra fokus på netop problemet med tricktyverier og anden berigelseskriminalitet begået af eksempelvis østeuropæere, hvor man vil være ekstra opmærksomme på den slags sager.