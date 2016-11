Nyt liv i Sømosen fra Borgermillionen

Kun fantasien sætter grænserne for, hvad aktivitetspladsen, som er en del af det nye samlingssted i Sømosen i Skovlunde, kan bruges til.

Det er blevet til virkelighed med hjælp fra puljen fra Borgermillionen 2016 og fredag blev den indviet af Borgmester Jesper Würtzen (A). Borgermillionen 2016 havde overskriften ”Fællesskabet” og forudsætningen for at modtage pengene var, at projekterne skulle være borgerdrevne fra start til slut. De lokale borgere i Skovlunde og den lokale grundejerforening har blandt andet været meget engagerede i projektet, og det glæder borgmesteren.

»Det er mig en stor glæde at indvie samlingsstedet her Sømosen i dag, og jeg glæder mig samtidig over alle de ildsjæle, vi har her i kommunen,« sagde Borgmester Jesper Würtzen ved indvielsen.

Skaffede selv penge

Borgermillionen skaffede projektet de første 266.098 kr. Men det var ikke nok for de ambitiøse ildsjæle. De har derfor selv skaffet yderligere 270.000 kroner, så samlingsstedet også får et flot madpakkehus og et shelter inden næste sommer.

Pengene er skaffet via støtte fra tipsmidlerne, og donationer fra private, foreninger og virksomheder fra lokalområdet. Den indsats gjorde indtryk på borgmesteren.

»Det er dejligt, når et kommunalt bidrag kan afstedkomme endnu flere projekter, som vi som kommune ikke selv har mulighed for at realisere,« siger Jesper Würtzen.

Borgmesteren havde også en ekstra gave med til de fremmødte. Kommunen har nemlig fundet midler til at udskifte det slidte bord- og bænkesæt til et nyt i samme stil som resten af områdets faciliteter.

I pagt med naturen

Samlingsstedet består indtil videre af en aktivitetslegeplads og en labyrint, som udelukkende er bygget af naturmaterialer, der falder naturligt ind i de smukke omgivelser.

Aktivitetspladsen for leg, motorik og motion er for legesyge børn og voksne i alle aldre. Den ligner en forhindringsbane og består af store træstammer på kryds og tværs i varierende højde og længde.

Ved græsstykket foran Troldeskoven er der også lavet en spændende labyrint for de lidt mindre børn. Den er lavet ud af en blanding af sten og træstubbe.

Sømosen ligger bag ved DTU i Skovlunde.