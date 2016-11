Supercykelstien ruller sig endelig ud

Det er snart længe siden, at den nye supercykelsti gennem dele af det centrale Ballerup skulle være en realitet. Så fulgte hovsa-stien ved Hold-an Vej og ’Bue-kvarteret’, hvor hældningen og asfaltlaget gik helt skævt og så måtte man begynde forfra.

Men nu begynder stien snart at tage form – mere end et år forsinket.

Det betyder, at nu kan køre endnu bedre på den veltillavede sorte stribe asfalt gennem Ballerup Centrum og videre ud af byen.

Arbejdet har stået på længe og det har på det seneste givet lidt problemer for beboerne omkring Roasvej. Her har der nemlig været spærret af i et stykke tid ud til Hold-an Vej, fordi arbejdet med cykelstien har stået på. Det har givet en del gener for beboerne, der har oplevet, at trafikken, blandt andet med lastbiler, har klumpet sig sammen inde på sidevejene. Men der er ikke tale om, at vejen bliver permanent spærret, selvom det har set sådan ud.

»Det er rigtig, at vejen er spærret, men det er kun en midlertidig foranstaltning. Vi havde egentlig bestilt nogle skilte, der skulle advare og fortælle, at vi nu lukker vejen, men de kom ikke frem. Men jeg kan berolige beboerne på vejen i det område med, at Roasvej ikke bliver lukket permanent,« siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Helle Tiedemann (A).

I løbet af ganske kort tid vil Roasvej være genåbnet, måske med den lille ændring, at der vil komme et lille bump, når man kører over cykelstien. »Det kan godt være, at man skal tage lidt mere hensyn, nårman kører ud over cykelstien, men ellers vi alt være normalt igen,« siger Helle Tiedemann, som bekræfter, at hele cykelstien er ved at være ’på plads’.

Dermed ser det ud til, at den længe ventede og noget uheldsramte supercykelsti omsider kan rulles ud til glæde for pedaltramperne fra Ballerup og omegn.