Tre fra Ballerup fik det sorte bælte

Dang Dinh Ky-Thuy (7. dan), som var censor, roste udøvernes indsats, men påpegede også individuelle potentialer som for nogle af udøverne kunne være kommet mere til udtryk under gradueringen.

Det hele foregik i Ballerup Taekwondo Klub, der siden 2007 har stået i spidsen for landets hårdeste dangradueringer. Udøverne bliver eksamineret i næsten 3 timer, mens det andre steder overstås på en halv time. Under gradueringen skal udøverne demonstrere deres kunnen inden for alle områder, bl.a. breaktest, streetfight mod knivangreb samt kamp mod flere modstandere.

Klubbens 15 og 16-årige deltagere har været flyvende til træningerne gennem længere tid og de seneste måneder er der blevet trænet så ofte der var tid uden at det gik ud over lektierne. De var dermed forberedt til det yderste både konditionsmæssigt og teknisk.

Som ventet imponerede de under gradueringen, som blev overværet af familie og venner samt sortbælter fra de deltagende klubber. Gradueringen blev endda transmitteret live via web-cam til en træningskammerat, der er på studieophold i USA.

Efter gradueringen blev de nye danbærere fejret ved en festmiddag hvor deres trænere blandt andet tog dem med på ni års tilbageblik via gamle fotos og videooptagelser som blev vist på storskærm.