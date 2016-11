BSF er i slutspillet

Dagens kamp var et opgør om en endelig plads i top 6 og dermed slutspillet om mesterskab og hæder.

Det var et fokuseret BSF mandskab, der ankom til Vejle idrætscenter og alle var klar over vigtigheden i dagens opgør.

Alligevel var det hjemmeholdet, der kom bedst fra start og man skulle hen til det 16.minut inden BSF for første gang viste sin skarphed. Halvlegen vekslede frem og tilbage, dog uden de helt store tilbud.

BSF kom ud til den sidste og afgørende halvleg. Kampen var fortsat tæt, dog uden de helt store muligheder for nogen af mandskaberne. Tættest var hjemmeholdet, da de i det 75.minut sparkede på overliggen.

Tiden gik og ligesom alle nok havde indstillet sig til et målløs opgør blev BSF tilkendt et frispark lige uden for feltet. Lystavlen viste 89.34 og alle holdt vejret. Sofie Svava sparkede hårdt og præcist bolden op i hjørnet, uden chance for en ellers stærk spillende Vejle-keeper og dermed kæmpe jubelscener fra BSF-pigerne.

Trods 4 minutters overtid skabte Vejle ikke nogen chancer, BSF var defensivt for godt organiseret. I stedet var det i det 94.minut pludselig Agnete Nielsen, som var tæt på at fordoble målscoren, men det hele løb ud i sandet og dommeres fløjte lød for sidste gang.

Med sejren er BSF tilbage på femtepladsen i ligaen og mere vigtigt, holdet er klar til forårets slutspil om titel og hæder.

Nu venter der blot en enkelt kamp, inden holdet kan holde lidt ferie. Kampen mod Skovbakken spilles lørdag den 19.november kl.13.00 på kunstbanen ved klubhuset.