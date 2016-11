Synd for svanerne

Den sidste svælling blev fundet død den 27.10 om morgenen. Den var blevet skambidt og lå på græsset. Det har sikkert været en løsgående hund, for havde det været en ræv, var svællingen blevet taget med.

Jeg har meget svært ved at forstå, at kommunen ikke kan gøre noget. Som jeg tidligere har skrevet, er mit forslag stadigvæk, at der bliver sat et hegn op midlertidigt, mens svællingerne er der. Jeg vil gerne stille min arbejdskraft som tømrer gratis til rådighed til at få sat et hegn op.

Måske var det en ide med nogle skilte med forbud mod løsgående hunde.

Hvis der ikke sker noget, må jeg jo bruge andre medier, for det er meget hårdt, og vi er også mange, der bliver kede af det. Jeg håber meget, at der kommer en fornuftig løsning næste forår.