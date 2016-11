P-plads for pendlere

Men jeg undrer mig over det store spild af plads, der tilsyneladende finder sted på parkeringspladsen mellem Kasperskolen og Stationscentret.

Der er ikke mange parkeringspladser til pendlere og andre med mere end 3 timers parkeringsbehov tæt på Ballerup Station. Derfor har mange pendlere, samt folk med ærinde i Baltoppens biograf eller teatersal, holdt på pladsen ved Kasperskolen.

Nu er der så blevet indført parkeringskontrol og tydeligt markeret med 1 times parkering på området. Hvorefter dette areal har stået næsten tomt hen, hver gang jeg har passeret det siden.

Både af hensyn til miljøet, økonomi og bekvemmelighed, mener jeg, det er en god ide at gøre det muligt at pendle med S-toget – også for Ballerupborgere uden gåafstand til S-toget. Og jeg forstår derfor ikke, at Kasperskolen har et så stort areal til parkering, de tilsyneladende ikke bruger – samtidig med, at der mangler pladser til andre formål centralt i Ballerup.

Kan det ikke være muligt at dele området op, så Kasperskolen får det nødvendige antal pladser dedikeret – og resten udlægges til parkering uden tidsbegrænsning for pendlere og andre med mere end 3 timers parkeringsbehov?