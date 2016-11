En stor naturoplevelse

Debat Midt i virvaret i det engang ellers så naturskønne område omkring »Marbækbanen«, den lille golfbane tæt ved Svanesøen, kastede sidst på eftermiddagen en lille naturoplevelse af sig under en af mine mange, dejlige gåture som så mange andre, der gladeligt benytter dette store rekreative område til alle mulige former for motion - også for menneskets bedste ven, hunden.