Fra Eritreas varme til Føtex’ køledisk

Der er langt til Ballerup og food-afdelingen i Føtex i Lautrupvang, når man står i Eritrea og slet intet kender til Danmark.

Men alligevel er det netop hvor Haile og Rigat fra Eritrea er havnet, efter at de kom til Danmark for et år siden som flygtninge.

Efter deres ankomst endte de i Ballerup, hvor Jobcenter Ballerup tog dem med ind i det nye sprogpraktik-samarbejde mellem netop jobcentret og Føtex i Lautrupvang.

For at få de nyankomne flygtninge hurtigere ind på arbejdesmarkedet har de to parter nemlig indledt et samarbejde, der skal bringe flygtninge ikke bare i praktik, men i reelle jobs.

I april måned begyndte Føtex i Lautrupvang at tage flygtninge ind, der allerede var i gang med danskundervisning. Meningen var så, at de skulle skifte mellem arbejde og sprogskole.

Et rigtigt job

De to unge har altså siden april været i praktik i 20-25 timer om ugen i Føtex og desuden gået på skole tre gange om ugen. På den måde har de både lært sproget og samtidig fået en direkte billet ind på det danske arbejdsmarked. Nu har det kastet et par fastansættelser af sig.

»Målet med vores samarbejde og de her praktikophold er naturligvis at få flygtningene i gang. De skal ikke bare i praktik og så i praktik igen. De skal ud og have et rigtigt job. Vi mener, det er vigtigt, at de lærer om det danske arbejdsmarked på den mest direkte måde. Hvordan tingene fungerer, at man møder til tiden og den slags. Det lærer man bedst ved at være en del af en arbejdsplads,« siger Bettina Steffensen, servicechef i Føtex i Lautrupvang.

Sproglige udfordringer

Men selvom mødet mellem flygtningene og det danske arbejdsmarked er positivt som udgangspunkt, er det også udfordrende – ikke mindst sprogligt.

»Der er naturligvis nogle forskelle. De kulturelle er forholdsvis hurtigt klaret, når de finder ud af rytmerne på en dansk arbejdsplads. Men de sproglige barrierer er selvfølgelig store. Men med fagter og tegnsprog, så lykkes det at kommunikere og med tiden bliver deres sprog også bedre,« siger Søren Knudsen, foodchef i Føtex Lautrupvang. Han har den daglige kontakt med praktikanterne og derfor også med Haile og Rigat, som nu er blevet ansat på 25 timer i hans afdeling, blandt andet i køleafdelingen.

Der har i alt været 15-16 praktikanter igennem praktikforløbet siden april og det er vigtigt, at de fra første færd bliver en del af personalet på lige fod med alle andre.

»De får en t-shirt, hvor der står, at de er sprogpraktikanter og et tilhørende badge, så man kan se, at de er i praktik, og at der måske kan være nogle sproglige udfordringer. Men det er vigtigt, at de føler sig som en del af arbejdspladsen, ellers er det ikke integration. Alle har taget godt imod dem, både personale og kunder og det understreger, at vi kan gøre en forskel og tage det sociale ansvar, som vi skal,« siger Bettina Steffensen, som har haft tre hold praktikanter igennem butikken.

»De fleste er meget parate til at komme i gang. Samtidig er vi jo en arbejdsplads med rigtig mange funktioner, så vi kan tilbyde noget, også selvom der måske er sproglige barrierer eller nogle af flygtningene ikke har store skolekundskaber,« siger hun.

Håber at kunne blive

Ude i den store butik går Haile og Rigat rundt og passer deres job denne torsdag formiddag.

Senere på dagen skal de på sprogskole, men selvom der er nok at se til med opfyldning af varer og andre gøremål, så har de lige tid til en kort snak. Det er ikke så let at kommunikere med dem for som de siger: »Dansk er svært«.

Men der er ingen tvivl om, at de begge er glade for at have fået chancen i Føtex og i Ballerup.

»Jeg er glad for at være her og glad for, at jeg nu har fået et fast job. Jeg håber, at vi kan blive her,« siger Rigat mens Haile nikker ved siden af.

De skal tilbage til arbejdet og er nok lidt benovede over den virak, der pludselig er om deres person med journalist og fotograf på en ganske almindelig arbejdsdag. Men deres tilstedeværelse viser, at integrationen kan lykkes, hvis alle parter viser sig villige til at gøre den ekstra indsats, der skal til for at tingene kan lykkes.