Rummelighed gav virksomhedspris

Mandag den 14. november blev sløret løftet for de to virksomheder, der i år løb med Ballerup Kommunes virksomhedspris. Med Virksomhedsprisen ønsker Ballerup Kommune at værdsætte de virksomheder, der gør en ekstra indsats for at hjælpe udsatte borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Virksomhedsprisen uddeles til både en offentlig og en privat virksomhed.

»Det seneste år har rigtig mange lokale virksomheder fundet rum og skabt plads på deres arbejdspladser, så en lang række borgere er blevet hjulpet videre. Det er vi i Ballerup Kommune rigtig glade for, og det betyder, at vi i år har sat rekord med ikke mindre end 28 nominerede virksomheder til Virksomhedsprisen,« sagde borgmester Jesper Würtzen (A) ved årets prisfest på Ballerup Rådhus.

TRYG hjælper flygtninge

Den private virksomhed, der i år løb med prisen var forsikringsselskabet TRYG. Virksomheden har udvist stort engagement og taget ansvar i forbindelse med integrationen af de flygtninge, der er ankommet til Ballerup det seneste år.

»En plads på arbejdsmarkedet er et vigtigt skridt i den nye tilværelse for dem, der kommer hertil som flygtninge. Arbejdspladsen er et godt sted at lære sproget og kulturen.

Arbejdspladsen kan også være et godt sted at opbygge det netværk, der gør, at man kan falde til i et nyt land,« pointerede Jesper Würtzen.

Hos TRYG var der naturligvis stolthed over prisen.

»I TRYG har vi ønsket at tage del i opgaven omkring de mange flygtninge, som er kommet til Danmark, og vi mener, at kontakten til en arbejdsplads er vigtig for en vellykket integration. Her kan vi som virksomhed være med til at gøre en væsentlig forskel. Integrationsborgerne bliver indlemmet i fællesskabet på arbejdspladsen og lærer at begå sig på en dansk arbejdsplads og kultur. Samarbejdet omkring at hjælpe flygtninge i virksomhedspraktikker styrker desuden arbejdsglæden. Det er en glæde at se deres udvikling på arbejdspladsen, og det gør, at hele spørgsmålet om integration bliver nærværende for os i TRYG,« sagde Søren Neldorf Petersen, Facility Manager i TRYG.

En rummelig skole

Den offentlige virksomhed, der nu kan bryste sig af at være blevet tildelt Virksomhedsprisen, er Måløvhøj Skole.

De fik prisen fordi skolen, både skoledelen og BFO’en, ifølge Ballerup Kommunes vurdering har udvist et åbent menneskesyn, og evner at møde det enkelte menneske med respekt og venlig imødekommenhed.

»Måløvhøj Skole gør en aktiv indsats for at skabe en rummelig arbejdsplads og give de borgere, der af forskellige årsager ikke har fodfæste på arbejdsmarkedet, en mulighed for at få en træningsbane med den nødvendige støtte,« siger Jesper Würtzen..

»Det, at vi har fået prisen, gør mig meget glad og stolt. Social ansvarlighed er en af de værdier, vi arbejder med. Vi forsøger at skabe meningsfyldte aktiviteter, som inspirerer og motiverer den enkelte til at blive en integreret del af et eller flere positive fællesskaber. Det gode samarbejde med jobcentret gør, at tingene fungerer og udvikler sig så godt, som de gør,« sagde Peter Haldor Hansen, som er distriktsskoleleder af Måløvhøj Skole.

De to vindere af Virksomhedsprisen modtog begge værker af den lokale kunstner Majid Arefi.

Som tema for de to værker har Majid valgt at lade sig inspirere af begreberne åbenhed, hjælpsomhed og imødekommenhed. Begreber som går hånd i hånd med det at udvise socialt ansvar for andre mennesker og som netop var og generelt er temaet for uddelingen af Ballerup Kommunes virksomhedspris.