Ballerup-elever kæmper kreativt

Landet har brug for innovative og kreative unge, der en dag kan drive det til noget som iværksættere og opfindere.

Derfor afholdes konkurrencen Danish Entrepreneurship Award hvert år for at holde de danske handelsskoleelever skarpe på netop innovation og entreprenante ideer.

Torsdag den 17. november afholdes Danish Entrepreneurship Awards for sjette gang, denne gang i Fredericia, og i alt har 64 elever fra Ballerup tilmeldt sig konkurrencen. De kommer fra NEST og TEC Ballerup og skal på dagen dyste med ikke færre end 6000 andre elever fra hele landet. De skal præsentere deres ideer i forskellige kategorier og undervejs får de unge hjælp og sparring fra en lang række erfarne erhvervsfolk. Her kan de så til sidst vise over for nogen af landets skarpeste erhvervsfolk, hvad de kan.

Flere kategorier

I alt har de unge muligheden for at deltage i fem forskellige konkurrencer og den store idekonkurrence samler mere end 2000 deltagere.

Desuden er der opfinderkonkurrencen Projekt Edison, der er målrettet elever i 6. og 7. klasse, Da Vinci konkurrencen, der er rettet mod de mest lysende hoveder på ungdomsuddannelserne og endelig er der Designtalent-konkurrencen for de bedste nyuddannede designere og designstuderende.

Der bliver også uddelt tre mikrolegater til studerende, hvis iværksætterideer er særligt lysende.

Udover at deltage i konkurrencerne kan både de unge iværksætterspirer og deres undervisere lade sig inspirere af og lære fra en række foredragsholdere, workshops, kreative zoner og ikke mindst få råd og tips fra erfarne erhvervsfolk og eksperter. Blandt de inviterede erhvervsfolk er Christian Stadil, Ilse Jacobsen, Tommy Halers og Birgit Aaby, kendt fra DR1- program Løvernes hule.

Der er under alle omstændigheder lagt op til, at de unge innovative kan få en masse input til at drive deres iværksætterånd endnu længere.