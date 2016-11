Indsatsen for flere korttidspladser er en succes

Når patienter bliver udskrevet fra hospitalet, så skal kommunerne ’samle dem op’ som er dårligst og efterbehandle dem og sørge for, at de får den rigtig pleje indtil de selv kan klare sig eller eventuelt skal videre i systemet.

Men den indsats er blevet langt mere kompleks eftersom hospitalerne udskriver folk langt tidligere nu end for bare ti år siden. Derfor er de patienter, som kommunerne skal tage sig af i mange tilfælde langt dårligere end før.

Den efterbehandlingsopgave var Ballerup Kommune for bare få år siden blandt de dårligste til ifølge kommunale opgørelser og derfor intensivrede Ballerup Kommune indsatsen. Der blev investeret i uddannelse af personale og samtidig blev der oprettet flere korttidspladser, hvor udskrevne skulle ligge i en kortere periode og modtage den specialiserede behandling inden de kunne sendes hjem eller videre. Korttidpladserne er placeret på Lindehaven, i Sønderhaven og otte nye pladser Ved Parken og der er i alt 50 korttidspladser fordelt over Ballerup Kommune.

Samtidig er der altså blevet investeret i uddannelse af personale, så man har fået flere sygeplejersker og andet specialiseret sundhedspersonale og den indsats ser nu ud til at have båret frugt.

Flere udfordringer

Den nyeste opgørelse viser, at Ballerup Kommune faktisk ligger i toppen blandt kommunerne, når det gælder efterbehandlingen af udskrevne patienter og det glæder borgmester Jesper Würtzen (A).

»Vi har investeret massivt i den efterbehandling og det er lykkedes os at flytte os fra den kedelige placering og op i toppen. Det har krævet en del ressourcer, men Ballerup Kommune har været meget fokuseret på at gøre det bedre på det her område,« siger borgmesteren.

En stor indsats har også været tiltrængt.

»Der er en hel del udfordringer i forhold til tidligere. Patienterne er langt dårligere end tidligere og derfor er det nødvendigt, at vi har den fornødne ekspertise. Vi vil også intensivere samarbejdet med lægerne, når den nye sundhedsplatform fungerer og målet er, at vi skal samle alle vores korttidspladser på Lindehaven. Under alle omstændigheder viser det, at vores satsning på korttidspladserne er lykkedes,« siger Torben Østergaard Nielsen, leder af plejecenter Lindehaven, der fortæller, at Ballerup Kommune også har succes med indretningen af en ’demensskadestue’. I alt seks pladser på Lindehaven, hvor demente kan opholde sig i kortere perioder, så de pårørende kan blive aflastet.