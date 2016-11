Måløv Hovedgade bliver sikrere

Der er for tiden gang i en masse projekter, der har til formål at forbedre trafiksikkerheden, især for cyklister og fodgængere i Ballerup Kommune.

Supercykelstier, Kratvej, Harrestrupvej og andre steder har været igennem den kommunale forbedringsmaskine, med reducerede hastigheder, blink, bredere cykelstier og fartmålere til følge.

Nu er turen kommet til Måløv bymidte.

I denne uge begynder trafiksikkerhedsprojektet på Måløv Hovedgade og varer efter planen frem til slutningen af december.

Bump og blink

Der skal etableres vejbump og 40 kilometer zone på selve Måløv Hovedgade for at sænke hastigheden. Samtidig blive der etableret en hævet flade med gult blink ved Jørgen Andersens Vej for at forbedre sikkerheden forgående og cyklister.

Mange borgere i Måløv har gennem et stykke tid beklaget sig over, at der bliver kørt meget stærkt og hensynsløst på Måløv Hovedgade, hvor der færdes mange skolebørn, fodgængere og cyklister. Derfor har Ballerup Kommune vurderet, at der nu er behov for en forbedring af sikkerheden, hvilket altså sker nu.