Glæde trods nederlag

I en flot første halvleg fik hjemmeholdet ikke scoret på de chancer holdet tilspillede sig og så går det oftest galt. Og lørdagens opgør blev ingen undtagelse. Efter at have været dominerede i de første 37 minutter brød gæsterne bolden centralt på banen og med få spilstationer lå bolden bag en sagesløs Naja Bahrenscheer i BSF-målet.

I halvlegen foretog BSF en enkelt udskiftning. Simone Skovgaard blev erstattet af Sarah Jankovska.

Anden halvleg blev ikke på samme niveau som første dertil fik Skovbakken alt for meget plads. I det 53. minut blev BSF endnu engang fanget i en hurtig omstilling og endnu engang var de for tøvende med at stoppe spillet. Med målet til 2-0 foretog hjemmeholdet to udskiftninger med få minutters mellemrum.

Først blev Busra Barut erstattet af Agnete Nielsen og kort efter blev Kamille Karlsen erstattet af Natasha Shirazi. Men lige meget hjalp det og da gæsterne i det 73. minut bragte sig foran 3-0 så det svært ud.

Kampen sluttede med et nederlag på 3-0, men der var alligevel glade miner, for det rykkede ikke ved, at BSF slutter på en meget fornem femteplads i grundspillet og kan dermed tage to vigtige point med over i forårets slutspil.

Efter kampen blev Naja Bahrenscheer indkaldt til A-landsholdet træningskamp i Belgien den kommende uge og et synligt bevis på, at BSF har spillere på alle landshold i DBU-regi.