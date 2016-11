Ny strategi skal hjælpe folk i job

Hele 373 Ballerup-borgere bliver berørt af KH-loftet og 141 Ballerup-borgere bliver berørt af 225-timers reglen.

Ja, naturligvis skal det kunne betale sig at arbejde og det kan det også for langt de flestes vedkommende. Men der er stor forskel på at lave en lovændring med det argument at hjælpe flere i beskæftigelse når virkeligheden er anderledes – også i Ballerup.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi i Ballerup vil, at borgere med forudsætningerne på plads, skal i enten uddannelse eller beskæftigelse, da en uddannelse og beskæftigelse bidrager til et meningsfyldt liv, styrker de sociale relationer og bidrager til vores velfærdssystem – også i Ballerup.

Vi ved dog at størstedelen af disse borgere ikke kun har en udfordring med ledighed men også andet såsom komplekse fysiske og psykiske sygdomme og/eller misbrug. Hertil skal vi tilføje at de fleste har været fraværende fra arbejdsmarkedet igennem mange år uden at opbygge kompetencer, der kan hjælpe dem på vej, ligesom flere faktisk er i færd med afklaringsforløb.

Vi tror ikke, at vi kan hjælpe disse borgere i beskæftigelse på kort sigt, men vi kan hjælpe dem, der har forudsætningerne via en målrettet indsats og det er netop en del af vores nyligt vedtagne beskæftigelsesstrategi for Ballerup.