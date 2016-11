BSF vil tilbage til rødderne

Den stort anlagte alliance mellem Ballerups største fodboldklub, BSF og det højt profilerede træningsakademi BTA er nu historie. Kontrakten mellem de to parter er blevet sagt op og samarbejdet ophører pr. 30. april 2018, da der er en opsigelsesperiode på halvandet år.

Dermed er en af de mest dramatiske og revolutionerende nye tiltag i klubbens historie ved at være fortid, kun et års efter tid efter, at den gik i gang.

Det hele begyndte for et par år siden, da Ballerup Kommune med fanfare og store armbevægelser bekendtgjorde et storstilet samarbejde mellem FC Barcelona og Ballerup Kommune. Siden faldt aftalen fra hinanden med DBUs mellemkomst og i stedet samlede BSF stumperne op og fik skruet en aftale sammen med det private firma BTA, som nok bruger Barcelonas navn, men ikke har noget decideret med FC Barcelona at gøre.

Dramatisk sommer

Samarbejdet blev vel modtaget hos mange i klubben, men kom i voldsom modvind lige efter sommerferien, da det viste sig, at et lokalt drengehold, der havde vundet deres række, ikke kunne rykke op, fordi et hold fra BTA, som var langt dårligere placeret, skulle rykke op.

Mange forældre, spillere og trænere blev sure, generalforsamlingen, der normalt trækker 10-15 tilhørere, trak pludselig flere hundrede mennesker til og det meste af bestyrelsen, der stod bag beslutningen om at lave et samarbejde med BTA, trak sig.

Nu skulle en ny bestyrelse klinke skårene og det har man altså nu valgt ved at opsige samarbejdet pr 1. november. Nu vil klubben angiveligt tilbage til rødderne.

Stor splittelse

»Hele processen begyndte ved generalforsamlingen, hvor der pludselig dukkede 200 mennesker op og mere end halvdelen af bestyrelsen blev skiftet ud. Som ny bestyrelse måtte vi tage handling på den splittelse, som BTA-samarbejdet afstedkom i klubben og derfor har vi valgt at opsige samarbejdet. Pludselig forsvandt en hel årgang af drengespillere, mange trænere forsvandt også i protest og det kunne vi ikke lade ske. Af hensyn til klubben måtte vi sørge for at gøre noget,« siger Kenn Hillman, næstformand i den nyvalgte bestyrelsen i BSF.

Han mener, at samarbejdet med BTA nok var visionært, men at der ikke rigtig var grobund i klubben generelt for en elitesatsning på det plan og på den måde, som det var skruet sammen på.

»Det var en beslutning, som den tidligere bestyrelse tog og det skal man respektere. Det var måske visionært, men som vi kunne se det, så skabte det en klub i klubben og det kunne vi ikke stå inde for. Jeg vil slet ikke kommentere på, hvad den tidligere bestyrelse har besluttet. Vi er en ny bestyrelse og vores opgave er at se fremad, og det har vi gjort ved at droppe samarbejdet,« siger Kenn Hillman, der fremover vil satse på at udvikle egne spillere og talenter.

Alle er velkomne

Kenn Hillman understreger i øvrigt, at BTA-akademiets hold fortsætter indtil den 30. apil 2018 og at det derefter er op til BTA, hvad de så vil gøre.

»Vi har et samarbejde indtil opsigelsesperioden er ophørt. Nu har vi halvandet år til at finde vores måde at gøre tingene på og det har BTA også. Spillerne fra BTA er naturligvis velkomne i den periode og efterfølgende velkomne til at blive BSF-spillere. Vi har intet imod firmaet BTA, vi kan blot konstatere, at samarbejdet skabte splittelse i en traditionsklub og at vi mistede for mange spillere og trænere. Det kan vi ikke leve med. Ideen var spændende, men effekten på klubben har overordnet set være negativ og det skal vi handle på som bestyrelse,« siger Kenn Hillman, som er klar over, at der også vil være kritikere af denne beslutning.

»Jeg ved godt, at nogen vil synes, at vi nu går tilbage til gamle tider og at vi er middelmådige og den slags. Men vi må altså gøre det, som er bedst for klubben på kort sigt og det er dette. Så må vi se, hvad fremtiden bringer på den lange bane,« siger Kenn Hillman.

Han er trods bruddet optimistisk for fremtidens talentudvikling. Kenn Hillman ser masser at talent i både de små årgange i alderen 4 – 10 år men også i de ældre årgange blandt både drenge og piger og derfor er han overbevist om, at der fremover vil være masser at bygge på for BSF trods bruddet mellem BSF og BTA.