Pengene sad løst i børnenes lommer

22 elevrepræsentanter fra mellemtrinnet på kommunens skoler blev sat på en hård opgave på rådhuset i går. De havde ønsker til nye faciliteter med i skoletasken for 516.000 kr. og de skulle prioriteres, så det passede med budgettet på 170.000 kr.

Børnene måtte derfor til forhandlingsbordet og det foregik i tre udvalg på tværs af skolerne.

Den afsluttende forhandling foregik i kommunalbestyrelsessalen med borgmester Jesper Würtzen som ordstyrer. Borgmesteren sørgede for, at der var en rigtig god stemning og en god dialog om fordeling af midlerne.

Retfærdig fordeling

Jesper Bak, der er pædagogisk skole- og IT-konsulent, fulgte børnene hele dagen og var meget imponerede over, hvor dygtige de var til at skabe gode resultater for alle.

»Det var en rigtig vellykket dag, hvor eleverne var engagerede og godt klædt på til opgaven. De navigerede uden problemer i demokratiets univers, og lyttede til hinanden. De koncentrerede sig ikke blot om at få til egen skole men var opmærksomme på, at alle skulle have en del af kagen,« siger Jesper Bak.

Otte medarbejdere fra C-SIK ydede en stor hjælp under hele arrangementet og var med til at sikre, at dagen blev en succes og en god oplevelse for repræsentanterne for elevrådet.

Alle fik noget med hjem

Alle skoler fik noget med hjem fra børnerådsdagen, selv om alle ikke fik lige meget. Det vigtigste var, at det virkede som om, at alle synes, de fik, hvad de kom efter.

Nu er det op til skolerne i samarbejde med elevrådet at få realiseret de projekter, eleverne har fået penge til.

De fik penge fra børnerådet – i alt 170.000 kroner:

Skovvejens Skole Øst:

Whiteboard og skab: 10.000 kroner.

Skovvejens Skole Vest:

Klatrevæg og faldunderlag: 20.000 kroner.

Hedegårdsskolen:

Vandposter & fodboldnet: 12.390 kroner.

Baltorpskolen Grantoften:

Parkourbane: 20.000 kroner.

Baltorpskolen Rugvænget:

Træningsbane: 20.000 kroner.

Kasperskolen:

Tilskud til elevskabe: 15.000 kroner.

Skovlunde Skole Nord:

Puffer eller drikkevandskølere: 10.000 kroner.

Skovlunde Skole Syd:

Elevskabe: 20.000 kroner.

Ordblindeinstituttet:

Fodboldmål & basketkurve: 10.630 kroner.

Måløvhøjskolen Østerhøj:

Tilskud til Treehouse eller møbler: 12.500 kroner.

Måløvhøjskolen Måløv:

Balancegang: 19.480 kroner.