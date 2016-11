Nyttehaverne reddet på målstregen

I sidste uge skrev Ballerup Bladet om de bekymrede brugere af nyttehaverne på Mergeltoften i Egebjerg, som skulle mageskiftes og som nu var i overhængede fare for at blive flyttet til en nærliggende, muligvis forurenet grund.

Nu er sagen afsluttet. Borgemster Jesper Würtzen (A), besøgte i den forgangne uge matriklen og foreningen Egebjergs grønne fingre, der står bag haverne. Ved mødet var konklusionen klar. Haverne bliver hvor de er.

»Vi er så glade for vi får lov til at blive. Borgmesteren var her jo tirsdag og kort tid efter kunne han konstatere, at vi skal have lov til at blive. Det er vi rigtig lettede over,« siger Elisa A. Hansen, sekretær i Egebjergs Grønne fingre, som i 12 år har dyrket jorden i Egebjergs økologiske åndehul.

Foreningen bliver

Elisa Hansen havde besluttet sig for, at ville stoppe med sit arbejde i foreningen sammen med en række andre, hvid flytningen blev en realitet. Nu bliver alle.

»Jeg lukker ikke ned nu. Når vi kan få lov til at blive på den jord, som vi har arbejdet i 12 år på at få til at være flot, som den er, så blive vi ved. Vi har oplevet stor opbakning fra lokalsamfundet og nu også fra Ballerup Kommune, så det er vi taknemmelige for,« siger Elisa A. Hansen.

Ifølge borgmester Jesper Würtzen har sagen aldrig været en politisk sag, men en administrativ sag, der primært har været rettet imod, at naboen ville have lov til at bruge det jordstykke, som nyttehaverne har nu.

Ikke mere i det

»Det kan sammenlignes med en nabosag, hvor en nabo vil bygge noget og naboen så skal acceptere det eller ej. Så jeg opfordrede blot brugerne til at fortælle vores administration, at de ikke brød sig om ideen om at flytte og lade naboen overtage deres grund. Så er der ikke mere i det. Jeg synes det er et hyggeligt og fint stykke jord, som jeg godt kan forstå, at de vil beholde.

Men det har som nævnt aldrig været en politisk sag,« siger Jesper Würtzen, som opfordrer Egebjergs Grønne fingre til at fortælle administrationen, at de ikke vil flytte, da sagen så vil stoppe der. Dermed må naboen må finde en anden løsning med hensyn til at udvide sit grundareal.