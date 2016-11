Ballerup Centret digitaliserer shopping

At shoppe skal være en mere involverende oplevelse end det er i dag. Det kunne eksempelvis tænkes, at man gik ind i Ballerup Centret og så snart man nærmede sig en butik, ville der tikke gode og aktuelle tilbud ind eller man ville få en opfordring til at kigge forbi en butik, der netop nu har gang i et arrangement. Sådan bliver det fra denne uge, hvor Ballerup Centret indfører en ny I Beacon app som er tilgængelig på alle platforme og som kan aktiveres eller vælges fra alt efter behov.

App’en skal give shopping et personligt præg og kan aktiveres via Bluetooth og altså også slåes fra, hvis man ikke er interesseret i at blive ’forstyrret’.

De første på Sjælland

»Vi skal kommunikere direkte til kunden. Vi har i mange år forsømt at være i den form for direkte dialog med vores kunder, men det skal vi nu. Samtidig er det en app, der giver mulighed for at vælge enkelte butikker fra og til. Hvis man ikke er interesseret i tilbud fra eksempelvis BR, kan man bare vælge nogle butikker fra og kun aktivere de butikker, som man er interesseret i at få informationer fra. Det er et helt nyt koncept, som Ballerup Centret er de eneste på Sjælland, der har sat i gang, så vidt jeg ved,« siger Torben Anersen, direktør i Ballerup Centret.

Ideen er lånt fra Herning, der i foråret satte gang i et lignende koncept og nu har den elektroniske indkøbsmakker altså taget turen over Storebælt og til Ballerup.

»Det er jo ikke første gang, at man har kunnet få apps fra et storcenter med tilbud. Men det specielle er, at det foregår i real time og at man kan vælge sine informationer. Samtidig får man altså først informationer, når man nærmer sig butikken og kun de butikker, som man selv har valgt ud,« siger Torben Andersen og nævner som eksempel, at mens man går i centret og det er regnvejr får et tilbud på billige paraplyer fra en af de butikker, som man har valgt ud.

Endnu et tilbud

Men selvom den nye app bliver lanceret endeligt på fredag, så er det kun et ben på den brede platform, som Ballerup Centret står på.

»Det er ikke et sparetiltag. Vi skal stadig være aktive i på andre medier, men dette er blot for at følge de ønsker som forbrugerne har og være opmærksom på de mønstre, som moderne forbrugere har. Derfor er det heller ikke et led i en eller anden form for aggressiv strategi. Vi vil bare gerne udvikle os og tilbyde vores kunder en ny form for indkøbsoplevelse,« siger Torben Andersen.

Man kan se meget mere til den nye app’en på fredag den 25. november, hvor blandt andet udviklerne bag app’en vil være til stede på Centertorvet for at vise hvad den kan og hvilke muligheder der findes for forbrugerne.