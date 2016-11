Så går Mission Julehjælp i gang igen

Det er præcis fem år siden, at Socialdemokratiet i Ballerup, på foranledning af Kommunalbestyrelsesmedlem Charlotte Holtermann, for første gang gik på gaden for at samle ind til værdigt trængende Ballerup-familier.

Hun stod dengang i en rigtig svær situation med dobbelt husleje i 6 mdr. og et stort underskud på kontoen, før maden til de to børn var betalt.

»Da julen kom, så jeg ingen anden mulighed end at søge om julehjælp hos Ballerup Sogns menighedspleje. Jeg fik uddelt nogle gavekort til Føtex, og alting så straks lysere ud i forhold til julen med mine børn,« fortæller Charlotte Holtermann og fortsætter.

»Efterfølgende kom jeg på fode igen, men oplevelsen sad dybt i mig og gjorde, at jeg efter min indmeldelse i Socialdemokratiet ønskede at give noget tilbage til kommunen og sognet. Derfor tog jeg initiativ til ’Mission Julehjælp’, som gennem de sidste fem år har modtaget donationer fra både private og erhvervslivet i Ballerup. Vi har således indsamlet lige i omegnen af kr. 100.000 kroner. Jeg er stolt af, at vi har bidraget til at give nogle familier her i Ballerup en bedre jul,« siger hun.

Stadig et behov

Omkring 373 voksne og 100 børn vil i Ballerup rammes af kontanthjælploftet og derfor er der, ifølge Charlotte Holtermann, et behov for indsamlingen.

»Jeg ville ønske, jeg kunne sige, at der ikke var behov for at gå få gaden og samle ind, men det er om noget ekstremt relevant netop i år at bidrage til indsamlingen, fordi så mange mennesker har så lidt at gøre godt med, at selv en julekugle eller et juletræ kan vælte økonomien i en børnefamilie. Jeg håber virkelig, at rigtig mange Ballerupborgere kan undvære bare lidt til vores indsamling,« siger Charlotte Holtermann.

Alle de indsamlede midler går ubeskåret til menighedsplejen i Ballerups sogne, som også står for modtagelsen af ansøgninger og tildelingen af julehjælp.

Møder man ikke en indsamler fra ”Mission Julehjælp”, er det i stedet muligt at overføre et beløb via mobile pay på nr.: 22831997 eller indsætte et bidrag på kontonr.: 5339-0781581 i Arbejdernes Landsbank.