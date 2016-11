Reformen kræver tilvænning

Skolereformen bestod af to trin: henholdsvis trin et og trin to. Da skolereformen trådte i kraft med trin et, gik jeg i 6. klasse. Vi gik lige pludselig fra at have fri senest klokken 13:35 til tidligst at have fri klokken 14:00. Det medførte, at jeg altid var træt, når jeg kom hjem. På et tidspunkt gad jeg nærmest ikke at tage til håndbold mere, fordi jeg simpelthen var så træt. Jeg havde ellers altid set meget frem til at skulle til håndbold efter skole.

Jeg synes, at der burde indføres mere bevægelse i undervisningen i mellemtimerne. Bevægelsen gør, at man lige får en hurtig pause og kan fortsætte undervisningen bagefter med den genvundne energi. Jeg mener nemlig, at det er vigtigt, at eleverne har overskud til at kunne lytte til deres lærere. I forbindelse med mit forløb som erhvervspraktikant hos Det Konservative Folkeparti på Christiansborg, er jeg også begyndt at synes godt om de konservatives ide om, at lærernes uddannelse skal varer et år ekstra.

Da skolereformens andet og sidste trin trådte i kraft, gik jeg i 7. klasse. Reformens andet trin betød ikke så meget. I løbet af 6. klasse havde jeg haft tid til at vænne mig til den lange skoledag. Nu går jeg i 8. klasse, og vi har fået flere af de såkaldte USU timer. USU står for understøttende undervisning, men vi bruger nærmest kun timerne til at lave lektier i. I de knap tre år, der er gået siden reformens tiltræden, har vi fået flere og flere USU timer, som også var en del af planen, da skolereformen blev lavet. I år har vi så fået hele seks USU timer. Det, mener jeg, er godt, da de lidt svagere elever så kan få mere specifik hjælp til det, de har svært ved. Det er vores klasselærere, der har os i fire af USU timerne. Det er godt for de kender os og vores svagheder. De to sidste USU timer bliver for det meste brugt til bevægelse, som også var en vigtig del af reformen da den trådte i kraft.

I de timer har vi en pædagog, der laver en masse forskellige lege og boldspil med os. Bevægelse er godt, fordi man får en pause fra at sidde ned, Det ville være bedre, hvis bevægelsen var delt lidt mere ligeligt ud over ugen Efter jeg har vænnet mig til de lange skoledage, er det ikke så hårdt længere. Det kan dog være meget svært at koncentrere sig i fem lektioner i træk med kun en pause på fem minutter.