Svar om svanerne

Dialogen med dem siger os, at det er svært at hegne sig ud af svane-situationen trods de gode intentioner om hjælp til hegnet. Søen ved Rugvænget er kendt for at tiltrække ”uerfarne” svane-par, der i løbet af det tidlige forår er blevet jagtet væk fra de gode, naturlige vandhuller af erfarne og stærke svaner. De uerfarne svaner vælger herefter at slå sig ned ved fx Rugvænget, og søen er fra naturens side ikke skabt til svaner på grund af manglende føde, vegetation og sin størrelse. Ved søen er der desuden alt for mange forstyrrelser i form af larm og forbipasserende med og uden hunde, så selv et hegn vil ikke skabe gode svane-forhold i en sø, der ikke naturligt tillader et sundt, godt og nærende svane-liv.

Stod det til os, så vil vi gerne fjerne ethvert tilløb til etablering af en svane-rede i det tidlige forår, og på den måde rykke svanerne et bedre sted hen. Men her står lovgivningen i vejen, oplyser Dyrenes Beskyttelse. Da vi heller ikke kan forklare vores ellers bedste intentioner over for de bosatte svaner, kan vi kun opfordre til, at man holder sin hund i kort snor og bruger sin sunde fornuft og lader svaner og eventuelle unger være i fred, når man bevæger sig i området.

Ønsket om mulig skiltning i området, tager vi med videre.