Svar om cykelsti

Vi er udmærket klar over problematikken, og vi har allerede været i dialog med Vejdirektoratet, som ”ejer” det nævnte areal. Vi har blandt andet præsenteret mulige løsningsforslag for Vejdirektoratet, da Ballerup Kommune selv er interesseret i en løsning, som kan rette op på problemet. Vejdirektoratet har dog indtil videre ikke planer om at gå videre med vores forslag, er meldingen.