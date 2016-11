Ballerup bygger bare derudad

Måske har nogen bemærket det. Men der er rigtig kommet gang i anlægsaktiviteterne i Ballerup Kommune. I det nuværende såvel som i det forrige budget er der sat rigtig mange penge af til udviklings- og byggeplaner i alle bydele i Ballerup Kommune.

Det kan godt være, at byggekranerne ikke knejser i hobetal over Ballerups jorder, men faktisk er Ballerup en af de mest anlægsaktive kommuner i landet, hvor man ser bort fra København og Billund.

Helt konkret afspejler det sig i en række udviklings- og byggeprojekter, der enten er i gang eller snart kommer det.

»Vi har godt styr på økonomien og derfor kan vi også tillade os at investere i nyt anlæg og byudvikling. Ballerup er en af de meste anlægsaktive kommuner i landet og det vil man kunne opleve i den kommende tid, for der er en række store såvel som mindre projekter i gang;« siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Byudvikling og banegård

Nogle af de mest markante byggeprojekter er byudviklingen i Måløv Bymidte, hvor der skal skabes en ny og attraktiv bymidte. Samtidig er Ballerup Kommune i gang med at kigge på, hvad der skal ske med det såkaldte Hindsgavl-område på den anden side af Frederikssundsvej og på den måde skabe en sammenhæng i Måløvs ’bydele’.

I Ballerup er det især det længe ventede Banegårdsprojekt, der snart skal i gang. I begyndelsen af foråret, formentlig i marts måned, ruller gravemaskinerne ind på Banegårdspladsen og omdanner det kedelige og lidt kaotiske trafikale knudepunkt til en ny bymidte, der skal skabe nyt liv til bymidten i Ballerup. Samtidig har man i øvrigt fundet en løsning på et af banegårdsprojektets betændte politiske emner, nemlig den ekstraregning, som Ballerup Kommune hang på, når der skal etableres midlertidige p-pladser og bygeområder.

»Vi har fundet en løsning, så vi genbruger mange af de ting vi skal bruge når vi skal etablere p-pladser i forbindelse med byggeriet. Regningen er nu nede på tre millioner kroner, hvilket er ganske rimeligt i et så stort projekt. Det er stadig penge, men det er slet ikke i den størrelsesorden, som der var tale om til at begynde med, nemlig i omegnen af 10-12 millioner kroner,« siger borgmester Jesper Würtzen.

Samtidig er der blevet udarbejdet en lokalplan for Dommergrunden, hvor der skal opføres omkring 100 boliger hurtigst muligt. Det er en privat investor, der i sidste ende skal bygge husene, og selvom de ikke er skrevet under på nogen aftale, så er der allerede samtaler i gang.

Dertil kommer en række små ændringer i Centrumgaden. Ikke de store ting, men små ting, de kan gøre det til en lidt bedre oplevelse at færdes i gågaden.

Centret skal sælges

I Skovlunde er Malmparken-projektet ved at være færdigt. Der mangler stadig nogle træer. Der var egentlig kommet træer, men de er efterfølgende blevet kasseret og der skal altså plantes nye. Dertil kommer de mange ændringer i naturen omkring Skovlunde, hvor der åbnes til søer og åbne arealer.

Rigtig mange venter desuden på, at der sker en udvikling i sagen om Skovlunde Centret. Indtil videre er centret, som de fleste nok har bemærket, ikke blevet solgt, men Ballerup Kommune håber på en snarlig køber.

»Vi er i hvertfald klar til at træde til, så snart en køber har meldt sig på banen. Vi skal som myndighed ikke stå i vejen, hvis en ny investor vil udvikle Skovlunde bymidte, så når centret er solgt, så er Ballerup Kommune klar til at rykke, så vi kan få gang i Skovlunde,« siger Steen Pedersen, chef i Miljø- og Teknikforvaltningen i Ballerup Kommune.

Ballerup Kommune har desuden gang i en total udskiftning af kommune lygtepæle, hvor nyt og moderne energibesparende lys skal erstatte det gamle. Det projekt forventues færdigt i 2018.

Der er i alt gang i bygge- og anlægsprojekter for 300 millioner kroner i indeværende år samt i 2017.