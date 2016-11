Baltoppen Live nomineret til landets bedste spillested

Det var en spændt musikchef fra Baltoppen live, der i weekenden drog til Tønder for at deltage i Danish Music Award for folk music. Med sig i tasken havde Ib Jensen nemlig en nominering som Danmark bedste spillested.

»Jeg modtog en mail fra Folk Music Danmark, der er en brancheforening, hvori de ønskede mig tillykke med, at vi er blevet nomineret i kategorien Danmarks bedste folk music spillested,« fortæller Ib Jensen, der forud for begivenheden i Tønder glæder sig over, at det er musikere, der sidder i den jury, som skal afgøre, hvem der skal have prisen.

Da lørdagen oprandt, og prisen skulle uddeles, måtte Ib Jensen se sig slået af Thy Folkemusik, der er landet eneste mobile folk-scene, der rejser rundt i regionen og forsyner publikum med musik.

»Jeg er ikke skuffet, vi er de nye klassen, og bare det at blive nomineret. Det er jeg beæret over. Det er en anerkendelse af det arbejde vi gør, og den vision, vi har for Ballerup Live,« siger Ib Jensen efter lørdagens præmiefest og tilføjer, at Baltoppen Live fortsætter den musikalske linje, som hidtil.

To ben at stå på

»Vi har to linjer, når det gælder folk music. Den ene er den keltiske folkemusik med rødder i Skotland og Irland, som har et stort stampublikum. Det er mennesker for hvem, det er en tradition og en social begivenhed at komme til koncerterne. De kommer her med venner, får noget at spise i vores cafe inden koncerten. Og det er rigtig hyggeligt,« siger Ib Jensen, der siden han overtog chefstolen i Baltoppen Live har pustet nyt liv i repertoiret med moderne keltisk musik.

»Men der er så meget andet fed musik, der har rødder i folk musikken. Bl.a. Americana og Country – og her sker der meget udvikling. En revitalisering af genren, som vi også har en forpligtelse til at have på programmet, også selv om det ikke har helt så stort et publikum – endnu,« forklarer musik-og teaterchefen, der ikke vil afvise, at Baltoppen med tiden kan blive vinder af landet bedste folk spillested:

»Vi bliver ved med at gøre, det vil gør, så længe publikum kan lide det, og musikerne er glade for at kommer her.«