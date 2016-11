Bæredygtighed fra Ballerup til Bangladesh

En lettere nervøs leder af den socio-økonomiske virksomhed Venture Huset på Telegrafvej, Lone Gregaard, tripper rundt. Mest om sig selv, mens hun venter på fint besøg udefra.

»Vi blev ringet op i sidste uge af Aalborg Universitet, der spurgte om, de måtte komme på besøg med en gruppe forskere. De havde læst om os, om at vi bl.a. syr tøj for danske designere,« fortæller Lone Gregaard, der er en erfaren dame. Og med hende ved rorpinden har Venturehuset de seneste tre år oplevet betydelig fremgang. Huset beskæftiger således i dag 36 mennesker mod de syv, der var ansat for tre år siden, da Lone Gregaard trådte til.

Faktisk har den socio-økonomiske virksomhed så meget vind i sejlene, at de ikke behøver markedsføre deres ydelser, der udover design- og systue omfatter en regnskabsuddannelse, produktion af hjæpemidler samt kurser i afklaring i forbindelse med sygdom og job.

Systuens kunder kommer via mund-til-mund og tæller kendte popstjerner som Medina og Lina Rafn, som får syet deres scenekostumer på Telegrafvej. Det er det, delegationen af studerende og forskere fra Aalborg Universitet og Ahsanullah University of Sciene and Technology i Bangladesh er kommet for ved selvsyn at opleve.

De to universiteter samarbejder i et Danida-støttet projekt, der arbejder på at ændre holdningen til arbejdsmiljø i beklædningsindustrien i Bangladesh.

Wienerbrød og dadler

Efter ankomsten går delegationen til bords og bliver budt på wienerbrød, kaffe og dadler, mens Lone Gregaard forklarer hele ideen med en socioøkonomisk virksomhed. Om hvordan overskuddet bliver i virksomheden, så der kan skabes nye forretningsområder, der kan give arbejde til flere mennesker med brug for en skærmet arbejdsplads. Og om værdien af at give mennesker med forskellige handicap, psykisk som fysisk muligheden for at arbejde, også selv om det kun er 15 timer om ugen.

»De ansatte ved, at når de gør et godt stykke arbejde, så kan det bane vejen for, at vi kan udvide vores forretningsområde og ansætte flere mennesker. På den måde bidrager de ikke kun til produktionen men også til samfundet,« forklarer Lone Gregaard og understreger, at Venture-huset arbejder på markedsvilkår. De underbyder ikke priser, ligesom hun lægger vægt på, at man i huset kigger på, hvad de ansatte kan. Ikke på de begrænsninger, de har.

Det giver til gengæld et varmt og venligt arbejdsmiljø, der giver de ansatte stolthed og lyst til at gøre et godt stykke arbejde, forklarer hun.

Der bliver nikket anerkendende rundt om bordet. Delegationen lytter opmærksomt og vil vide, hvordan Venture-huset rekrutterer de ansatte.

Kulturelle barrierer

Udover sprogforbistringerne melder der sig her en kulturel barriere. For hvad er flexjob, og hvorfor betaler kommunen de ansatte løn ud over det, de tjener i Venturehuset?

Der er langt fra Ballerup til Bangladesh. Ikke kun i kilometer, men også det gælder forholdene på arbejdsmarkedet.

I Bangladesh er der imidlertid en gryende forståelse for vigtigheden af ordentlige arbejdsvilkår for de ansatte i beklædningsindustrien, ikke mindst efter den store ulykke i Rana Plaza i 2013, hvor flere end 1.000 mennesker omkom, da en tekstilfabrik styrtede sammen.

Ulykken har været beskrevet som en game changer i tekstilindustrien, og i Danmark blev det startskuddet til det projekt, ført an af Aalborg Universitet, som kører i Danida-regi.

Englevinger på bestilling

Efter introduktionen bliver delegationen vist rundt i huset i mindre grupper. I systuen gør en gruppe holdt ved en ansat, der er i gang med at sy englevinger, der skal bruges til et krybbespil.

Spørgelysten er stor blandt gæsterne, der er interesserede i at vide, hvordan arbejdet organiseres, når de ansatte arbejder på nedsat tid.

»Hvordan får man bemandingen til at gå op, hvis fem mennesker er syge og ikke møder,« vil en af deltagerne vide.

»Det sker ikke,« siger lederen af systuen og smiler, mens hun viser arbejdsplanen frem på en stor tavle. Stor arbejdsglæde synes at være forklaringen på det lave sygefravær.

Delegationen bevæger sig langsomt rundt i de rummeligt og velholdte lokaler, mens de observerer og spørger de ansatte om udstyret, kollegaerne, produktion og deadlines synligt imponeret over, at ikke alle arbejdsstationerne er bemandet, og at der er lyst og luft omkring de ansatte.

Den socio-økonomiske virksomhed i Ballerup er ifølge en af de bangladeshiske forskere bare »excellent« og et eksempel, der er værd at kopiere