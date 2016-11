Ejer afviser at hans grund er forurenet

Igennem et par uger har Ballerup Bladet skrevet om de små nyttehaver, på Mergeltoften, som blev tilbudt et mageskifte med nabomatriklen. Brugerne af nyttehaverne afviste flytningen og henviste til at det ville tage for lang tid at genopbygge haven og at den tilbudte grund desuden er forurenet.

Men det afviser manden som ejer jordstykket, Bjarke Christiansen, som ejer en byggevirksomhed. Han har brugt det lille jordstykke som lagerplads for lidt byggematerialer, men ifølge ham, intet forurenende.

»Mine plan var egentlig at jeg ville gøre noget for området. Jeg bor her hver dag og synes det kunne være fedt at gøre området rekreativt og da kommunen havde planer om at lave en grøn kile ind mellem matriklerne og anlægge en sti, hvor folk kunne færdes, synes jeg det var en god ide. Derfor var tanken, at man kunne flytte nyttehaverne til min grund ved siden af, så der var plads den sti for offentligheden. Men det afviste brugerne af nyttehaverne. Det er fint nok, men vi havde aldrig en dialog med dem. Det er deres ret at afvise planerne, men jeg vil meget gerne sige, at grunden ikke er forurenet. Jeg har i hvert fald ikke haft noget på grunden, der kan forurene den,« siger Bjarke Christiansen.

Gratis flytning

Han fortæller, at han har haft lidt asfalt liggende og ellers lidt tegl og mursten, men intet der kan forurene jorden. Asfalten er forlængst fjernet og nu ligger der minimalt med materialer på grunden.

»Min plan var at flytte jorden fra nyttehaverne til min grund, så det var lettest muligt for dem. Det skulle være helt gratis. Det handler ikke om penge for mig, men om at skabe et attraktivt miljø for alle i området. Men det afviste man altså, endda uden meget dialog. Jeg skal ikke blande mig i tredjemands grund og det er havebrugernes ret at afvise forslaget og så er den sag ikke så meget længere. Men grunden er ikke forurenet og jeg håber da, at vi stadig kan have en dialog om sagen, for jeg synes det er synd, at Ballerup Kommune ikke kan komme til at lave et bedre og mere brugbart miljø her i området,« siger Bjarke Christiansen, som flyttede ind på sin egen matrikel i 2011 og som købte den tilstødende grund i 2013.

Grunden er ren

At grunden ikke er forurenet bekræftes af Martin Lose, byplanlægger hos Ballerup Kommune.

Han har arbejdet med sagen og har af flere omgange besøgt grunden for at sørge for, at alt var, som det skulle være.

»Vi har været der som både planlægnings- og miljømyndighed og jeg kan bekræfte, at grunden er i orden. I begyndelsen opmagasinerede grundejeren en del ting på grunden, som vi efterfølgende bad ham om at fjerne. Det skete uden problemer. Vi har så siden besøgt grunden for at se, om den overholdt miljøkravene og der er intet at komme efter. Grunden er ren, set fra en miljøvinkel,« siger Martin Lose, som mener at det faktisk er urimeligt, at grunden er blevet udråbt til at være forurenet, når den ikke er det.