Menneskesynet er det vigtigste

Som formand for Social- og Sundhedsudvalget i Ballerup Kommune kommer Lolan Ottesen rigtig meget rundt i alle slags miljøer i Ballerup Kommune. Som pædagoguddannet og som nuværende mentorkoordinator på Jobcentret møder hun rigtig mange mennesker, der ikke alle har det helt let. Det er helt bevidst, at Lolan Ottesen, som 8. december fylder 60 år ,bevæger sig i de cirkler. Hun har nemlig i mange år været optaget af at have et anstændigt menneskesyn, trods omvæltninger og skiftende tider.

I anledning af hendes forestående runde fødselsdag møder Ballerup Bladet den snart 60-årige socialdemokrat i hendes hyggelige lejlighed i det centrale Ballerup. Midt i en kommune, som hun har haft sin gang i lige siden hun kunne gå.

Lolan Ottesen voksede op i Skovlunde som datter af forældre, som begge var aktive i foreningslivet. Måske interessen for fæleskabet i virkeligheden ligger i blodet.

I skolen var hun ikke så voldsomt engageret i politik og livet som elev på Skovlunde Skole, som det hed dengang, og nu hedder igen, var ganske almindeligt. Men langsomt kom interessen snigende.

»Jeg fik et tillidshverv og blev senere uddannet pædagog. Der fik jeg øjnene op for de ting, der rørte sig i samfundet. Men samtidig fik jeg en dejlig søn, Martin, som 19-årig og det var lidt tidligt. Selv efter datidens standarder var det tidligt. Så der havde jeg jo noget og se til og derfor kom den politiske interesse lidt senere,« siger Lolan Ottesen.

Nysgerrig på politik

Hun var også i mange år formand for grundejerforeningen Nysøgård, hvor hun boede og det faglige arbejde fyldte meget. Her kom den sociale indignation, som Lolan Ottesen altid har haft, men i 2002 kom hun ind i kommunalbestyrelsen. Det var egentlig nysgerrigheden, der drev hende.

»Jeg var lidt nysgerrig på politik og da flere opfordrede migtil at gå ind i politik og blive socialdemokrat, så slog jeg til. Det var helt klart noget, jeg var nødt til og har siden haft nogle spændende og givtige oplevelser i lokalpolitik,« fortæller

Hun flyttede siden fra sin kæreste og fra huset og ind til lejligheden i Ballerups centrum, men det politiske arbejde holdt ved. Interessen var vakt og den politiske bacille var i blodet.

Siden har hun været en central del af det politiske liv i Ballerup og arbejder utrætteligt for især de små stemmer i samfundet. Men også for at få den bedst mulige kommune for alle i Ballerup kommune.

»Jeg er fra Skovlunde og der er noget specielt ved Skovlunde. Jeg har stadig mit kolonihavehus i Skovlunde og formig er byen noget specielt. Jeg synes det er vigtigt, at man dyrker det specielle ved lokalområderne. Det skal vi som lokalpolitikere være opmærksomme på. Jeg har stor respekt for alle mennesker og deres holdninger uanset hvem de er. Men jeg mener også, at man har et stort ansvar for lokale interesser i en kommune som Ballerup, hvor især de tre byer Ballerup, Skovlunde og Måløv har deres egne særpræg,« siger Lolan Ottesen.

Tiderne skifter

Hun befinder sig godt i Socialdemokratiet, som hun føler er det helt rigtige parti for hende. Og selvom parolerne om at kæmpe for de svageste og at have et anstændigt menneskesyn er lige så vigtigt for hende nu som dengang, så har både partiet og Lolan Ottesen rykket sig. For tiderne har rykket sig.

»Menneskesynet er det, som det handler om. Jeg har ofte fået at vide, at jeg har større tålmodighed med folk, der ikke har så meget end med folk, der har meget. Det er nok det, som kendetegner et parti som Socialdemokratiet. Men der er sket meget med partiet. Arbejderne er ikke, hvad de var engang. Arbejderne er blevet mere velhavende og det er andre grupper, som vi i dag skal kæmpe for. Samtidig er partiet også blevet et bredt parti, hvor der er plads til debat og forskelligheder. Det synes jeg også, at vi har i Ballerup. Vi er ikke altid enige om alting, men vi har et godt team, som kan diskutere og alligevel finde nogle løsninger i fællesskab,« siger hun og påpeger, at det faktisk er sådan også i den samlede kommunalbestyrelse.

Gode kolleger

»Vi har et godt forhold til hinanden generelt i kommunalbestyrelsen. Der kan godt falde nogle skarpe ord ind i mellem når vi debatterer, for vi er jo forskellige partier med forskellige holdninger. Men vi er gode kolleger hele vejen rundt og vi respekterer hinanden. Det synes jeg er rigtig godt ved den kommunalbestyrelse vi har nu. Jeg vil faktisk sige, at den kommunalbestyrelse vi har nu, er den bedste, der har været, rent kollegialt. Det betyder også, at alle er med til at tage ansvar for udviklingen i kommunen. Socialdemokratiet sidder jo på det absolutte flertal og kunne bestemme det hele, men det er vigtigt for os og for borgmesteren, at der er et bredt politisk fundament. Det er bedst for kommunen og for borgerne,« siger Lolan Ottesen.

Netop fordi tiderne har ændret sig, arbejderne er rykket op i samfundet og verden ser anderledes ud nu en for eksempelvis 50 år siden, så er det også andre kampe, som socialdemokrater skal kæmpe. Også på lokalt plan. I Ballerup er der stadig noget at gøre for de svage grupper, påpeger Lolan Ottesen, men der er også andre indsatsområder.

Lige i midten

»Vi står sådan midt imellem i det politiske billede. Vi har stadig den sociale indignation, men vi skal også indrette os efter, at det er virksomhederne vi skal leve af, både lokalt og som samfund. Vi skal hjælpe virksomhederne og sørge for, at de har gode vilkår. På den måde kan vi indrette velfærdssamfundet bedre og give gode betingelser for vores kommune. Vi skal også være vagthunden, der stadig har øje for uretfærdighederne. Så der er andre kampe vi skal kæmpe, men det er stadig sjovt og spændende,« understreger Lolan Ottesen, som aldrig har fortrudt sit indtog i lokalpolitik, også selvom man er mere eksponeret i lokalsamfundet end man ellers ville være.

»Jeg har aldrig oplevet ubehagelige episoder, trusler og den slags, heldigvis. Det hører man jo, at andre politikere oplever, men sådan er stemningen ikke er i Ballerup. Vi holder sammen, også selvom vi kan være uenige. Det er ret unikt, tror jeg. Der er en speciel Ballerup-ånd, som jeg oplever ude blandt borgerne og den har vi også politisk. Det skal vi værne om og derfor er de også vigtigt, at vi netop politisk er opmærksomme på, at tilgodese flest muligt,« siger Lolan Ottesen, som har svært ved at udpege sin vigtigste politiske mission.

Værdighed og frivillighed

»Der er så mange ting, som vi kan gøre, så det ved jeg ikke rigtig. Men jeg er meget optaget af værdigheden for de ældre. At de ældre skal have et værdigt liv. Men jeg er også meget opsat på at få frivilligheden i spil. Det er helt grundlæggende. At vi skal have gang i de frivillige. Der var den der med at hjælpe hinanden igen – menneskesynet,« siger Lolan Ottesen, som på et mere generelt plan mener, at det vigtigste for politikerne i Ballerup de kommende år er at finde balancen mellem at kunne titrække flere ressourcestærke borgere og samtidig sørge for de mindre stærke også kan være her.

»Det er en hårfin balance, men det er en balance, som vi politikere er nødt til at finde. Vi skal have en attraktiv kommune i fremtiden, både for de ressourcestærke borgere og for især de små og mellemstore virksomheder. Men vi skalogså huske, at der er borgere, som ikke har så mange ressourcer og dem skal vi ikke glemme,« siger Lolan Ottesen.

Hvis man vil hilse på Lolan i anledning af dagen holder hun reception lørdag den 10. december mellem klokken 14 og 17 i selskabslokalerne i Ballerup Idrætspark, Ballerup Idrætsby 38. Senere er der så privat fest for de særligt indbudte.