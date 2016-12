Ballerup Centret er i relativt fin form

De senere år er der rigtig mange detailhandlende, som har pebet og følt sig presset. Ikke bare af den krise, der efterhånden er et stykke bagude, men også og måske især af den øgede konkurrence fra flere centre og nethandel.

En af dem, som kan mærke det, er Ballerup Centret og direktøren for centret, Torben Andersen kan da også godt mærke, at konkurrencen spidser til.

»Det går rimeligt i Ballerup Centret. Vi kan godt mærke den øgede konkurrence. Der er åbnet en del discountforretninger og den øgede nethandel og flere store centre i nærheden presser også os, det er klart. Men det går ganske godt med at leje butikker ud, når nogen lukker eller flytter, så det er et positivt tegn,« siger Torben Andersen.

Han glæder sig også over, at der nu er åbnet en ny og stor restaurant i centret efter at have fået meget kritik for netop manglen på spisesteder.

»Vi har fået en del kritik fordi der ikke var ret mange steder, hvor man kunne spise. Det var en helt berettiget kritik. Nu er La Rustica (italiensk restaurant, red.) åbnet og den har samtidig åbent til klokken 23. Det er mange år siden, at vi har haft åbent så længe, så det er ganske positivt,« siger Torben Andersen, som håber på, at der kan komme flere restauranter med tiden.

Nyt til fremtiden

Selvom det altså går, omend ikke fantastisk, så dog rimeligt, er der nok af udfordringer at tage fat på i fremtiden, mener direktøren.

»Vi har i detailhandelen ikke været så innovative fordi det generelt kun er gået fremad siden 1960’erne. Der har været små bølgedale, bevares, men pilen har i det store og hele peget opad.

Derfor har vi stadig en del at lære. I fremtiden tror jeg, at vi skal være mere innovative,« siger Torben Andersen. Et af de første skridt er den nye I Beacon app, som Ballerup Bladet beskriver andetsteds i avisen. Men også på den længere bane ser Torben Andersen plads til udvikling.

»Vi skal være bedre til at give kunderne oplevelser. Det kan være på mange måder. Det kan være events og biografer, men det kan også være på den teknologiske front, hvor vi skal tilbyde vores kunder en masse nye oplevelser, som kan understøttes at ny teknologi. Det er måske ikke noget vi ser i morgen, men indenfor en årrække,« siger Torben Anesen, som trods kriser og mange andre udfordringer altså kan konstatere, at Ballerup Centret stadig er i fremdrift.