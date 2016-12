Per Mortensen runder 60

Per har boet i Ballerup hele sit liv, og har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 2010. Per er indbegrebet af den socialdemokratiske ånd: det ses tydeligt i hans arbejde indenfor beskæftigelsespolitik, velfærd og miljø. Per brænder for sit politiske arbejde, han taler de svages sag og giver ikke op, når først han har sat sig noget for. Når man møder Per i køen i supermarkedet, eller når han er i færd med at lufte sin hund Balder, så er han altid klar på at give en dugfrisk opdatering af, hvad der rører på sig på den politiske scene, samt hvilke sager han nu går og rumsterer med; for Per har gang i meget, og han gør det med passion og indlevelse. Det er ikke kun i lokalpolitik, Per er aktiv. Nej, han er også ivrig debattør i de landsdækkende medier: det er med spids pen og humor, at han spidder sine politiske modstandere.

»Vi skal udvikle velfærden ikke afvikle den«.

Sådan har Per engang udtalt sig, og det må siges, at Per i den grad er forkæmper for bedre velfærd og lighed. Med sin baggrund indenfor diverse fagforeninger, går Per med en særlig innovativ tilgang til tingene, og sikrer lige mulighed for kommunens borgere.

Men dét der lige netop kendetegner Per Mortensen er nu engang hans store engagement: her er tid til alle, store som små, rig som fattig. Per er et aktiv for kommunens borgere, og blandt andet derfor ønskes han stort tillykke med de 60 og god vind fremover med de politiske opgaver.