Sidste gang rundt om Søndersø

Selvom løbet er blevet lidt af en tradition, så bliver dette års løb det sidste, som PULS 96 arrangerer. Årsagen, er, at alderen med foreningens egne ord, er ved at indhente dem. De ønsker ikke at gå på kompromis med kvaliteten af løbet, som de meddeler.. Man kan løbe 5,5 eller 11 kilometer eller gå med stave/powerwalke 5,5 kilometer Efter løbet er der vand, saft og frugt. Som sædvanligt vil der være ca. 150 flotte lodtrækningspræmier.

Tilmelding på startstedet fra klokken 09.15.

Hvis man vil vide mere om løbet, kan man gå ind på hjemmesiden www.puls96.dk , hvor man også vil kunne finde en tilmeldingsblanket.