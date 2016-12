Svar om skolereform

Det er flot, at du reflekterer over dine oplevelser og at du derefter har givet dig tid til at skrive om dem til avisen.

Jeg kan godt forstå, at du i starten havde svært ved at vænne dig til de lange skoledage, som reformen har medført og at du havde svært ved at overkomme din fritidsaktivitet håndbold.

Det er også en af de bekymringer, som jeg har ved reformen: at nogle elever dropper deres fritidsaktiviteter pga. de lange skoledage. Det synes jeg er ærgerligt, da fritidsliv og sport er vigtigt for unge mennesker. Jeg er glad for, at du nu har vænnet dig til det og forhåbentlig også har tid til håndbolden. Men det er desværre ikke alle elever, som har samme overskud til at kombinere de lange skoledage med foreningsaktiviteter.

Du skriver også om Det Konservative Folkepartis ønske om en længere læreruddannelse. Det er vigtigt, at de lærere, som skal undervise vores børn er så dygtige som muligt og at der er respekt om lærernes faglighed. Derfor mener vi, at læreruddannelsen skal styrkes.

Et andet element i reformen, som du skriver om er understøttende undervisning (USU). Jeg synes også, at det er godt, at svage elever kan få lektiehjælp i løbet af skoledagen, men som du også skriver, så er alle elever jo forskellige og har deraf forskellige behov. Derfor synes jeg, at det er forkert, at alle elever skal gå i lektiecafé. I stedet burde det være frivilligt, så de elever, der har brug for det får mere tid til hjælp.

I det hele taget synes jeg, at skolerne i Ballerup skal have mere frihed til selv at planlægge, hvordan timerne bedst bruges på de enkelte skoler. I stedet for at alle elever har mange USU-timer og dermed lange skoledage, så går jeg ind for, at man i klasserne f. eks. har flere timer med 2-lærerordning, som giver bedre mulighed for at differentiere undervisningen til gavn for forskellige typer elever, hvilket også medfører, at skoledagene bliver kortere. Det er muligt at gøre med folkeskolereformen, men det er vi desværre ikke særlig gode til i Ballerup.

Endnu engang tak for dit indlæg, Ida.