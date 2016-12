Lys i skolemørket

En ny regering med en ny undervisningsminister giv håb om bedre muligheder for forkortelse af skoledagene her i Ballerup, sådan som man har set i andre kommuner, for eksempel Albertslund. Vi har flere gange foreslået, at skolerne i Ballerup Kommune skulle have mulighederne for selv at træffe beslutningen om de vil afvige fra de lange skoledage, men hver gang har Socialdemokraterne og Venstre afvist med henvisning til en yderst restriktiv fortolkning af Folkeskolelovens muligheder. Men der er måske nye tider på vej med den nye minister for området.

Med indsættelse af Merete Riisager(LA) som ny undervisningsminister, er der håb om ministeriet vil løsne op, da hun siden reformen blev vedtaget har været en indædt modstander af de lange skoledage, sådan som vi hos Det Konservative Folkeparti her i Ballerup har været.

Udfordringen bliver selvfølgelig om ministeren vil lukke op, men endnu mere om S & V her i Ballerup overhovedet vil gøre det muligt for skolerne selv at træffe beslutningerne? Det vil de ikke nu og afviste så sent som i budgetforhandlingerne at gøre det muligt. Det forhindrer dog ikke os hos Det Konservative Folkeparti i Ballerup i at kæmpe videre for kortere skoledag, og måske er der lys i mørket. Det vil tiden vise!