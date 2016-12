Farvel til ’mine’ børn

Det har været et job med mange udfordringer, glæder, latter og rigtig mange gode oplevelser med børnene.

At arbejde som dagplejer gav mig en god fornemmelse i maven hver dag,

Jeg havde tid og overskud til hver dag at kunne tilgodese det enkelte barns behov i dets udvikling.

Det gjorde, at jeg kunne stå op hver morgen og glæde mig til mit arbejde med børnene.

Desværre siger min krop nu, at det er på tide at gå på efterløn.

Og dette gør jeg 1. januar 2017. Dog tager jeg først ferie, så min sidste arbejdsdag bliver 12. december.

Jeg vil her takke alle de familier, der har brugt det gode tilbud dagplejen er, og takker især de familier der har været i mit hjem med deres børn.

Jeg kommer helt sikker til at savne job og børn.

Men nye udfordringer venter i fremtiden med nyt barnebarn på vej. Og mere tid til mand, børn og mine dejlige børnebørn.

Tak og kram til alle ’mine’ børn som jeg ønsker en god fremtid.