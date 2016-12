Mere om cykelstien

Skal vi virkelig have den første højresvingsulykke før der sker noget. Det kan ikke vare længe, der er jo flere og flere som benytter den nye cykelsti.

Tænker også at svaret er meget anonymt, så hvem har svaret?

Måske der skulle være en observatør på stedet et par morgener, så alle kan se hvad der sker og hvordan trafikken på den manglende cykel sti afvikles.

Hvem har så ansvaret for at der sker noget, så trafikken kan afvikles på forsvarlig vis? Lige nu ombygges hele krydset, og desværre ikke til det bedre for cyklisterne men det kræver at dem som laver det, tager cyklen og prøver at komme over på lovlig vis. Det kan ikke lade sig gøre hvis man kommer nordfra og skal lige over.