Forældre kræver flere kvadratmetre i ny institution

Det er egentlig en gammel spejderhytte, som i en del år nu har fungeret som en daginstitution. Valhalla i skoven ligger i Egebjerg og er en populær institution, der nu er genstand for en sammenlægning af flere institutioner i Egebjerg. Den nærliggende Valhalla i Byen skal blandt andet lægges sammen med Valhalla i Skoven og en skovbørnehavegruppe skal også efter kommunens planer lægges ind i den gamle spejderhytte.

Men netop her er problemet opstået. For ifølge det første kommunale udspil ville Ballerup Kommune bygge institutionen ud, så den får plads til det øgede antal børn, der skal lukkes ind. Kommunen ville bygge 375 kvadratmeter ekstra til institutionen, men det har forældrene afvist.

De mener, at det er alt for få kvadratmeter. Nu har deres protester så fået Ballerup Kommune til at trække forslaget tilbage, fyre arkitektfirmaet og åbne for en ny løsning. På et møde torsdag aften mellem kommunale repræsentanter og forældrene var der enighed om, at der skulle flere kvadratmetre til.

Et større behov

»Vi har haft mange diskussioner med Ballerup Kommune om det udspil, som de kom med. Kommunen vil bygge 375 kvadratmeter til den nuværende bygning. I virkeligheden er behovet langt større,da den eksisterenede hytte er en gammel spejderhytte med utidssvarende faciliteter. Der er behov for en renovering, flere børnerum og eksempelvis gulvvarme, så institutionen opfylder lovkrav og retningslinier for institutioner.. Desudenkommer mere end dobbelt så mange børn ind og det vil betyde, at der vil blive langt færre kvadratmeter til rådighed, end der er i dag. Det hænger ganske enkelt ikke sammen og derfor har vi krævet, at det kommunale udspil skal være langt mere ambitiøst. Behovet er tættere på de 900 kvadratmeter tilbygning, som er vurderet og tegnet i det indledende projektarbejde,« siger Rene Channouf Jacobsen, talsmand for forældregruppen.

Forældrene har hele tiden ment, at Ballerup Kommune fra begyndelsen har lagt et forkert budget og simpelthen ikke har afsat penge nok, hvis man skal bygge en velfungerende og tidssvarende institution i Valhalla i Skoven.

»Deres ramme er 11 millioner kroner og det er ikke nok. Der vil være 112 børn i den nye sammenlagte institution og der kan vi tydeligt se, at der slet ikke vil være plads og faciliteter nok. Når der både skal være børn fra den anden Valhalla-institution, Valhalla i Byen, og en ekstra skovbørnehavegruppe, så skal vi have flere kvadratmeter. Desuden vil der også komme problemer med legepladsfaciliteter og parkering. Parkeringspladserne vil slet ikke være tidssvarende i forhold til de mange forældre, der skal hente børn fremover. Så der er klart et behov for, at kommunen tænker projektet på ny,« siger Rene Channouf Jacobsen, der pointerer, at det i sidste ende handler om børnene.

»Det handler ikke om mig eller om forældrenes behov. Jeg skal have børn hernede i mange år endnu og vi ønsker naturligvis, at børnene skal have en god opvækst hernede ligesom i dag. De skal ikke have mere end så mange andre, men de skal i hvert fald have forhold, der er tidssvarende og sikre. I dag har vores institutioner langt færre kvadratmeter per barn end andre institutioner i Ballerup. Når Ballerup Kommune så spiller ud med så utilstrækkelig en plan, så er vi nødt til at reagere,« siger han.

Nye planer

Torsdag mødtes forældregruppen så med Ballerup Kommune igen og blev enige om, at der er afsat for få midler til udbygningsplanen. Derfor skal kommunen nu komme med nye forslag til mødet den 21. december.

»Der skal flere midler til. Det er vi vist endelig blevet enige om. Vi skal nu mødes igen med arkitekten den 21. december, hvor vi skal se på løsninger og økonomi, for det handler selvfølgelig også om penge. Vi skal så lave et nyt oplæg til beslutning blandt politikerne i februar måned. Vi er spændte på det videre forløb og om vi kan blive enige om løsningen og det økonomiske behov,« siger Rene Channouf Jacobsen.

Træde et skridt tilbage

Spændt på det videre resultat er man også hos Ballerup Kommune, hvor Mads Bo Bojesen, chef for center for ejendomme har haft de seneste møder med forældregruppen.

Han bekræfter, at der er en ny dialog i gang og at Ballerup Kommune nu vil omtænke projektet.

»Der er afsat 11,5 millioner kroner i det oprindelige forslag og vi kan godt se, at det ikke er nok til de mange ting, der skal gøres for at få gjort udbygningen tidssvarende. Vi havde bedt arkitektfirmaet (Skala arkitekter, red.) om at udarbejde et projekt, og det er tydeligt, at der var en misforståelse mellem det projekt, som de havde fremlagt og det faktiske behov. Så nu træder vi et skridt tilbage og får en ny arkitekt (BOX 25 red.) til at udarbejdet et nyt projekt i samarbejde med forældregruppen,« siger Mads Bo Bojesen.

Den fulde økonomiske ramme er 15 millioner kroner og det er nu det tal, som projektet skal regnes ud fra.

»Der er politisk afsat 15 milline kroner til projektet og det er den ramme vi har og som der skal arbejdes ud fra. Jeg tror ikke, at rammen hæves. Men jeg tror også, at vi kan komme ret langt med de 15 millioner kroner. Jeg håber, at forældre og den nye arkitekt kan finde et løsning, så vi kan gå til politikerne i februar med et nyt projekt. Jeg synes, at forældrene har gjort et stort forarbejde og de har lagt meget energi i det, så det er rimeligt, at de får det bedst mulige resultat. Det handler selvfølgelig om, at der er en økonomisk ramme. Men dialogen er god og positiv og vi vil gerne finde en løsning,« siger Mads Bo Bojesen.