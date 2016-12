Bispevangen-planer sendt i høring

Mandag aften sendte kommunalbestyrelsen lokalplanen for Bispevangen-området i høring i otte uger.

Det betyder, at en afklaring på områdets fremtid nærmer sig.

Grunden er primært ejet af Ballerup Kommune og en lille del af Afløb Ballerup. Selvom lokalplanen nu er sendt i høring, er der allerede fremskredne planer for dele af grunden.

Allerede i 2015 stillede kommunalbestyrelsen en del af grunden til rådighed for blandt andet OK Fonden, der vil opføre et seniorbofællesskab. De planer er nu ret fremskredne og det ventes, at man snart kan gå i gang med opførelsen af de omkring 22 boliger.

»Bofællesskabet er på plads og der arbejdes på højtryk for at få gjort planerne færdige hos blandt andet OK fonden. Jeg har ikke set byggeplanerne, men jeg vi tro, at de står færdige i slutningen af 2017,« siger Helle Tiedemann (A), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Moske på vej

Den anden del af grunden har længe været interessant for Tyrkisk Kulturforening, der vil bygge et kulturhus/moske på grunden. Selvom der endnu ikke er underskrevet nogen aftale, så er grunden stadig i spil.

»Tyrkisk Kulturforening er stadig den eneste interesserede køber. Men nu er planerne i høring og i den proces kan det være, at der melder sig andre på banen. Men kulturforeningen er interesserede og jeg ved, at folkene bag seniorbofælleskabet har haft møde med Tyrkisk kulturforening og de kom godt ud af det sammen. Så vi får nok snart en afklaring på, hvad der skal ske med den anden del af grunden,« siger Helle Tiedemann (A).

Den sydøstlige del af grunden er udset af Afløb Ballerup som et areal, der skal fremtidig udvikling.

P-pladser til debat

Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan etableres boliger som både rækkehuse og som etagebyggeri op til to etager og der kan anlægges et variabelt antal boliger, blot skal bebyggelsesprocenten på 40 overholdes. Der er også lagt op til, at der skal etableres parkeringspladser. Det betyder, at der på offentlige arealer skal anlægges en parkeringsplads pr. 20 kvadratmeter og dermed skal der anlægges 50 parkeringspladser på 1000 kvadratmeter.

Netop antallet af parkeringspladser har været genstand for en del debat, idet beboerne i de nærliggende Bispevangen-kvarter frygter, at fester og andre forsamlinger i det eventuelt kommende kulturhus vil skabe trafikkaos.

I lokalplanområdet er der lagt vægt på, at en fremtidig anvendelse af området ikke må få negative konsekvenser for nærområdet i forhold til et øget behov for parkeringspladHøringsperioden løber fra den 6. december til den 8. februar 2017. og der vil desuden blive afholdt et offentligt møde om planerne for grunden den 5. januar 2017.