Idrætten er sendt i høring

En af de helt store indsatsområder i Ballerup Kommune er idrætten. I mange år har idrætslivet vægtet højt blandt kommunens embedsmænd og politikere og derfor er idrætspolitikken en af grundstenene i Ballerup kommunes virke.

Nu har politikerne fremlagt et forslag til en ny idrætspolitik for Ballerup kommune frem til 2020.

Den samlede idrætspolitik er netop nu sendt i høring, hvor de mange fremtidige områder skal vurderes.

Målet med idrætspolitikken er at favne så mange som muligt og at gøre idrætten ti en del af de fleste Ballerup-borgeres liv på et eller andet tidspunkt, gerne hele tiden.

»Vi vil gerne lave en idrætspolitik, der afspejler samfundet. Vi har en bred tradition i Ballerup for at satse på idrætten og mange facilitetter, men der er også en række udfordringer, som vi skal imødegå. Det er for eksempel svært at få de unge til at dyrke idræt. Vi skal finde måder at få især teenagere til at dyrke mere idræt og fastholde dem i klubberne. Det er en af de udfordringer som vi har. Vi skal også tænke på, om vi udnytter vores haller på den rigtige måde og om de er indrettet rigtigt,« siger Peter Bøgelund, idrætskonsulent i Ballerup Kommune.

Nye mønstre

Han mener at især idrætsmønstrene har ændret sig og at man derfor skal overveje, som man skal bruge baner og haller på en ny måde.

»Vi ser at eksempelvis håndbolden mister popularitet. Vi ser, at ydertiderne på badmintonbanerne ikke bliver brugt i samme grad som tidligere. Det er netop de forandringer i brugen af idrætten og det mønster, som folk bruger vores faciliteter, der er vores udfordringer og det, som vi indretter vores idrætspolitik på,« siger Peter Bøgelund.

Idrætspolitikken er også vigtig fordi den handler om det sociale. Udover at komme i form, så er idrætten og et redskab for kommunen i arbejdet med inklusion, integration og mange andre områder.

»Idræt bringer folk sammen. Derfor er idrætspolitik andet end bare motion. Det er også et socialt område. Derfor er idrætspolitikken vigtig,« siger Peter Bøgelund.

Det er i sidste ende op til politikerne i kommunalbestyrelsen at vedtage den nye idrætspolitik for Ballerup Kommune frem til 2020.