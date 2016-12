NOVO køber stort ind i kommunen

Der er grund til at smile hos kassemestrene i Ballerup Kommune i disse dage. Novo Nordisk har netop købt endnu kommunal grund i Måløv, en grund der ligger i umiddelbar forlængelse af virksomhedens nuværende besiddelser.

Grunden er på 73.600 kvadratmeter og salget har indbragt Ballerup Kommune 50 millioner kroner.

Salget af den store grund glæder naturligvis borgmester Jesper Würtzen (A).

Spændende udvikling

»Ballerup er en af landets største erhvervskommuner og med købet er Novo Nordisk med til at cementere deres tilstedeværelse i erhvervsområdet ved Kildedal i Måløv. Området huser allerede andre store virksomheder indenfor fertilitet og høreapparater og er inde i en spændende udvikling,« siger borgmesteren.

Planen er, at de mange millioner blandt andet skal bruges til udviklingsprojekter af bymidterne i Måløv, Skovlunde og Ballerup.

Grunden blev overtaget den 1. december og det er anden gang på to år, at Novo Nordisk køber en grund i Måløv. I februar 2015 solgte Ballerup Kommune også en grund til Novo Nordisk, den gang for 48 millioner kroner.