Iværksættere får nyt netværk

Ballerup Kommune har startet et nyt netværk for iværksættere. Netværket giver lokale iværksættere mulighed for at indgå i et netværk med andre ambitiøse iværksættere.

Formålet med netværket er at hjælpe deltagerne med at skabe vækst gennem samarbejde, dialog og sparring. Det gøres ved, at netværket hjælper deltagerne med at skabe nye relationer på tværs af brancher og kompetencer.

Netværket mødes cirka ti gange om året og til det seneste netværksmøde delte iværksætter Kim Nørgaard ud af sine erfaringer i forbindelse med opstart af virksomheden Legehjul.dk.

Deltagerne kunne blandt andet høre, hvordan Kim Nørgaard kom på idéen med legehjul.dk og hvordan det går med virksomheden i dag.

Alle iværksættere i Ballerup kommune kan være med i netværket. Der er i dag cirka 25 medlemmer af iværksætternetværket. Der er mange fordele ved at deltage i netværket.

Medlemmerne får viden om, hvad der rører sig i Ballerup Kommune inden for iværksætteri, invitationer til at deltage i kommunens konferencer, kurser og fokusgrupper for iværksættere og mulighed for at give sin mening til kende om strategien for iværksætteri i kommunen.

Interesserede kan kontakte erhvervskonsulent Sune Testrup-Friis på sunt@balk.dk eller mobil 21 41 46 67. Læs mere om netværket på https://ballerup.dk/erhverv/ivaerksaetter-i-ballerup/ivaerksaetternetvaerk