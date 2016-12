»Jeg flyder ikke bare med som en død fisk«

Han siger selv, at han er fra en god årgang. Årgangen hvor Ingemar Stenmark og Bjørn Borg blev født. En god årgang, ligesom vin, der bliver bedre med årene. Om Per Mortensen, der fyldte 60 år søndag bliver bedre med årene vides ikke. Men sikkert er det i hvert fald, at han ikke har mistet den røde farve og den til tider skarpe tunge. Trods årene på søen, i faglig kamp eller som kommunalpolitiker, så har Per Mortensen stadig troen på, at det nytter at råbe op og sige sin mening. Også selvom tiderne skifter.

Per Mortensen blev født i Ballerup, faktisk på anden sal i Centrumgaden og gik på Parkskolen, hvor hans brødre og forældre også gik. Familien var en rendyrket Ballerup-familie.

Fra begyndelsen var Per Mortensen et talent til fodbold. Han spillede fodbold og var på et tidspunkt ganske langt fremme i sit spil i BIF og var faktisk med til at spille åbningskamp, da Ballerup Stadion åbnede.

Men det blev, trods det store talent, ikke fodbolden, der blev hans fremtidsvej. Det blev den faglige indsats og siden politikken.

I de år, hvor Per Mortensen voksede op udviklede Ballerup sig voldsomt og den udvikling var Per og hans samtidige lige midt i. Her blev en af Pers grundlæggende lidenskaber grundlagt – fælleskabet.

Kommunalt vokseværk

»Ballerup gik fra at være en lille landsby til en stor forstad til København. Der flyttede rigtig mange forskellige mennesker til. De kom fra København og Vestjylland og det var rigtig spændende. Der var et stort fællesskab og en stolthed over byen og kommunen. Det har ikke ændret sig og det fik mig til at vægte det fælles højt,« siger Per Mortensen, som i dagens anledning har sat sig til rette på Ballerup Bladets redaktionslokaler for at fortælle om sin livsvej.

Per drømte om at sejle, men endte med at blive udlært herreekviperingshandler i Skovlunde. Fodbolden trillede stadig i hans liv, men det blev i stedet til et arbejde på restauranter og på hoteller. Drømmen om at sejle blev dog indfriet, da han kom til at sejle med DFDS-færgerne til Oslo, hvor han var barchef. Men udover at svinge flaskerne, så blev han også tillidsmand og så var banen ligesom lagt. Det faglige arbejde overtog hans interesse.

Den faglige vej

»Jeg kom ind i RBF (Restauranternes Brancheforening, red) og jeg kunne jo se, at tjenere døde rigtig tidligt. Jeg har begravet en del kolleger gennem tiden og det var tydeligt, at forholdene var dårlige for den faggruppe. Jeg kom ind i det faglige arbejde og blev senere faglig sekretær i 3 f, hvor det politiske også kom ind i billedet,« siger Per Mortensen, som fortæller at han grundlæggende er en skeptiker.

»Det blev grundlagt da jeg arbejdede i fagforeningen. Hvis noget er for godt til at være sandt, så er det nok også sådan. Jeg har lært at sige tingene ligeud og se med skepsis på mange ting,« siger Per Mortensen. En ting han dog ikke så skeptisk på var, at han som 50-årig blev ramt af tyktarmskræft. En hurtig indsats og erfaringer fra sit liv som tjener, fik ham til lægen, kræften blev fjernet og han er i dag helt kureret.

Politikken kalder

Med sine erfaringer, sin skarpe tunge og de markante holdninger var det oplagt, at Per Mortensen måtte gå ind i politik. Han var faktisk blevet spurgt tidligere, men havde sagt nej. Da han kom til skade med sin skulder og derfor måtte finde et andet arbejde, var vejen ind i politik banet. Socialdemokratiet var det oplagte sted at lægge kampen og ved valget i 2009 kom han ind i kommunalbestyrelsen. Det var på et hængende hår, for der måtte omtælling til, men ind kom han og har siden været en del af det politiske arbejde i Ballerup. Formålet har hele tiden været at skabe det bedste mulige Ballerup for alle borgere.

»Jeg ville gerne give noget tilbage til Ballerup og til de mange mennesker, som jeg har mødt gennem årene. Samtidig havde jeg mine holdninger til en række ting og jeg var og er ikke bange for at sige min mening. Jeg flyder ikke bare med strømmen som en død fisk og det oplever mine politiske kolleger også indimellem,« griner Per Mortensen, der vedkender sig til tilhørsforhold til den såkaldte venstrefløj i partiet.

Gode kolleger

«Mit forbillede er Svend Auken og der er da fløje i vores parti. Det er helt fint, for man kan ikke være enige om alle detaljer. Men socialdemokratiet er stadig på venstrefløjen, selvom partiet har rykket sig gennem årene. Jeg er meget enig i den linje, som Mette Frederiksen lægger i partiet. Men først og fremmest er jeg nu borgernes tillidsmand,« siger Per Mortensen, som trods sine meningers mod og sine skarpe holdninger har et godt forhold til sine politiske kolleger uanset partifarve.

»Jeg synes, vi generelt har et godt forhold til hinanden i kommunalbestyrelsen. Vi kan være uenige og vi kan også diskutere heftigt indimellem, men i sidste ende er vi alle enige om, at vi vil det, som er bedst for Ballerup Kommune. Det er et godt udgangspunkt,« siger Per Mortensen, som lægger meget vægt på at møde folk, høj som lav. For at vide, hvad der rører sig derude.

Næste år er der igen kommunalvalg og Per Mortensen vil meget gerne tage en tørn mere.

Grønt er vigtigt

»Hvis jeg bliver valgt ind igen så vil jeg især rette fokus på at udvikle kommunen i en grøn retning. Klima og den verden, som vi overlader til vores børn betyder meget for mig. Men jeg føler også, at min rolle er at være den frække dreng, der stikker lidt til de andre engang imellem.

Den rolle vil jeg gerne have og sørge for, at de ikke får det for nemt,« griner han og nævner også den kollektive trafik og kampen for at udvikle en by, hvor der er plads til alle. Og endelig ordentligheden.

»Verden har ændret sig og i partiet har vi også ændret os på en række områder. Det er naturligt i en verden, der bevæger sig. Men jeg insisterer på, at ordentligheden skal være der. Altid. Vi skal kunne se borgerne i øjnene,« siger Per Mortensen, som på grund af sin skade nu passer et job som vinkyper hos Meny i Charlottenlund og på den måde får arbejdet med sin vin-interesse i dagligdagen.

Når tiden ikke går med politik og vin, så passer Per sin familie, der består af hustruen og de to børn Arthur og Katja på 36 og 20 år og ikke mindst hunden Balder, der ofte bliver luftet i området omkring bopælen i Eskebjerggård i Måløv.

Her kan han gå og tænke på, at selvom det startede med et stort talent for fodbold og samme fødselsår som et par rigtig store sportsstjerner, så endte det måske ikke med en entre på de store fodboldbaner. Men det endte med en lang række oplevelser til lands og til vands og et utrætteligt arbejde for Ballerup og for den kommune, som trods mange afstikkere, altid har været omdrejningspunktet og base for Per Mortensens arbejde for fællesskabet og ordentligheden.