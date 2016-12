Er kortere skoledage lig med kvalitet?

Det vides ikke om Det Konservative Folkeparti har ladet sig inspirere af det. Det lyder i hvert i hvert tilfælde sådan, når man hører min kommunalpolitiske kollega Martin Jonassen tordne mod den del af folkeskoleloven som har udvidet skoledagens længde. I sidste nummer af Ballerup Bladet giver han og hans parti den hele armen med to læserindlæg og en stor annonce med overskriften:

»Korte skoledage – kvalitet frem for kvantitet«!

De konservative siger klart, at korte skoledage er lig med kvalitet!

Hva’behar. At korte skoledage i sig selv er en kvalitet skal man vist være meget skoletræt elev eller konservativ for at mene.

Længere skoledage, som skolereformen har medført, er naturligvis ikke en kvalitet i sig selv.

Men hvis de længere skoledage med flere timer gennemføres i et meningsfyldt, udviklende undervisnings- og læringsmiljø med engagerede lærere og pædagoger vil elever og forældre garanteret opleve det som en gevinst.

Det er der heldigvis flere og flere, der giver udtryk for.

Den ny folkeskolereform kom af mange forskellige grunde dårligt fra start, men det var et stort flertal i Folketinget, der vedtog loven – herunder også de konservative.

Så jeg vover herfra at give råd til de konservative: Kom nu op af starthullerne og lad os fortsætte arbejdet i kommunalbestyrelsen med at udvikle og udfylde de rammer, som Folketinget har givet. Lad os bruge vores energi på i et samarbejde på tværs af partier og i dialog med vore elever, forældre og personale at udvikle rammer og indhold i den længere skoledag.

Det fortjener vores elever!