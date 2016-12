Jobs til ufaglærte

Vi ved, at en del af vores borgere har fået ufaglærte jobs hvilket er godt for at blive en del af arbejdsfællesskabet. Vi ved dog også, at denne gruppe borgere er mest udsatte når der kommer en økonomisk krise, da data viser at det oftest er denne gruppe, der bliver opsagt som de første. Det rammer borgeren og ikke mindst deres familie hårdt – både psykisk og ressourcemæssigt.

Som en del af vores politiske prioritering, har vi arbejdet for at styrke vores borgeres realkompetencer, så de stod stærkere fremadrettet. Det viser sig nu at bære frugt. Sammenlagt har 100 borgere fået et uddannelsestilbud og en stor andel af disse er faktisk kommet i beskæftigelse. Tilmed har vi nu 32 borgere, der er begyndt som voksenlærlinge. Jobcenter Ballerup skal have stor ros for deres indsats med borgerne og med de gode resultater i bagagen, er vi motiverede til at hjælpe endnu flere borgere fremadrettet.