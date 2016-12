Bevar den lokale natur

Fint, det skaber vækst og arbejdspladser samt indtægter til kommunen. Men byggeområderne har indtil nu ligget forholdsvis langt væk fra almindelig boligbebyggelse.

I år blev der dog anlagt et meget stort parkeringsanlæg for enden af Måløv Hovedgade, og det har hermed givet anledning til trafikkaos i myldretiden, ved lyskrydset ved Frederikssundsvej og Smørumvej.

Nu kan man så erfare på Ballerup kommune hjemmeside, at den sidste af de naturskønne marker langs Jungshøjvej, også er blevet solgt af Ballerup kommune til Novo.

Ærgerligt for de mange der bor lige på den anden side af vejen, der jo netop elsker at bo i dette naturskønne og rolige område, med den fantastiske udsigt ud over markerne.

Man kan så håbe på at lokalplanen vil tage hensyn, og ikke plastre marken til med høj beton bebyggelse, og begrænse den trafik og støj der må følge med. Og forsøge at bibeholde så meget af naturen som muligt.