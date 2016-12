Nu skal der rettes op på socialpsykiatrien

Igennem længere tid har brugerne af Støberiet og socialpsykiatrien i Ballerup Kommune fortalt om dårligere forhold. De har fortalt om ringere service, færre støtte-kontaktpersoner og flere frivillige, reducerede åbningstider i værestedet Støberiet og en række andre forringelser på området. Nu vil politikerne i budgetforliget opprioritere området og give flere penge og ressourcer til den socialpsykiatriske indsats.

Det betyder, at Socialdemokratiet og Venstre vil finde tillægsbevillinger til området i 2017 på 2,5 millioner kroner, to millioner kroner i 2018 og 1,5 millioner kroner i 2019. Penge der skal skaffe flere hænder og samtidig nytænke indsatsen på området.

Der skal handles nu

»Vi vil meget gerne opprioritere socialpsykiatrien. Det er tydeligt, at vi har været udfordret på det område og at der ikke har været de ressourcer, som var nødvendige. Det har vist sig, at der både er flere borgere, der har behov for et tilbud i socialpsykiatrien, men også, at flere af disse borgere har flere komplekse udfordringer. Derfor skal der handles nu. Vi skal øge kapaciteten i socialpsykiatrien, nedbringe ventelisten og fastholde aktiviteter og tilbud i Støberiet,« siger Lolan Ottesen (A), formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Helt konkret er der lagt op til, at den faglige tilgang følges tæt og udvikles. Der skal ske en udbygning af gruppeforløb, opfølgning af indsatser og mål, flere brugerstyrede aktiviteter og fremskudte indsatser, både i form af sagsbehandling og opsøgende arbejde. Desuden skal der ske et udvidet samarbejde med misbrugsområdet ved Brydehuset.

Dertil kommer, at Støberiet skal have flere folk.

Flere ansatte

»Vi lægger op til, at der skal ansættes fire nye støtte-kontaktpersoner i socialpsykiatrien samt en ekstra bevilling på Støberiet Der svarer til en stilling. En kreativ person, der kan sætte gang i aktiviteter og tænke ud af boksen. Det skal generelt være personer, som kan arbejde med gruppeforløb, renovere og med empowerment. Det er fem stillinger i alt, der skal besættes hurtigt muligt. Endelig foreslår vi, at tilbuddene i Støberiet og åbningstiderne vender tilbage til det tidligere niveau og at brugerne altså inddrages mere i de aktiviteter, der skal foregå,« siger Lolan Ottesen.

Meningen er, at alle gruppeforløb, som der skal være 14 af i perioden 2017-19, skal foregå i sundhedshuset.

»Socialpsykiatrien er et vigtigt område, som har været ramt af nedskæringer. De vil vi gerne lave om på og med denne opprioritering kan vi bringe lidt mere balance i Ballerups socialpsykiatriske område,« siger Lolan Ottesen.

Udsigten til flere ressourcer , flere brugerstyrede aktiviteter og ikke mindst tilbagerulning af besparelserne glæder formanden for lokalafdelingen i Sind, Randi Kristensen.

Tiltrængt hjælp

»Det jeg hører, glæder mig meget. Det er meget glædeligt, at man har rullet de hårde besparelser tilbage og nu har indset, at der er behov for at sætte ind på et område, der også har været forsømt. Det glæder mig, at psykiatrien er kommet på dagsordenen og at besparelserne på området tilsyneladende er trukket tilbage. Det vil nemlig betyde, at vi kan få udvidet åbningstiden igen, arbejde med brugerindflydelse og øge antallet af aktiviteter for brugerne,« siger Randi Kristensen, som har kæmpet samen med brugren af socialpsykiatrien i længere tid for at sætte fokus på området.

»Det er også tiltrængt, vil jeg så sige. Vi har haft behov for at blive hørt og det er en stor sejr for brugerne, at deres opråb har nyttet. Det er godt, at psykiatrien kommer på radaren. Det er et område, der godt kan blive lidt ’glemt’. Men man skal huske, at det ikke kun er de psykisk sårbare, der bliver ramt, det er også en masse familier og pårørende, der rammes, så det er et område, der berører mange. Psykisk sårbare er, ligesom alle mulige andre, selvstændige mennesker med ønsker og behov. Disse tiltag er vigtige for at bryde isolation og ensomhed,« siger Randi Kristensen.

Ballerup Kommune har indkaldt brugere og SIND til møde den 20. december, hvor de nye tiltag og planer vil blive drøftet.

Planen og de medfølgende tillægsbevillinger skal godkendes endeligt på kommunalbestyrelsesmødet mandag den 19. december.