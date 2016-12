World Trade Center har vokseværk

Det går rigtig godt for World Trade Center i Ballerup. Kun et par år efter indvielsen er der nu flyttet 130 lejere ind i det moderne kontorfællesskab og det betyder, at der nu er omkring 130 lejere i lokalerne. En del af virksomhederne i bygningen er vokset og er flyttet ind i større lokaler internt i huset og det har givet plads til flere lejere udefra. Samtidig er WTC Healthcare flyttet ind for nylig og det har givet plads til 22 sundhedsklinikker af forskellig art og et fitnesscenter.

Det store rykind i det seneste år gør, at 80 procent af de omkring 17.800 etagemeter er lejet ud Det får nu ledelsen og ejerne af WTC, Kongeegen A/S, til at tænke på en udvidelse.

WTC har nemlig byggeret til yderligere 10.000 etagemeter og dem kunne de godt tænke sig at gøre brug af, så der kan komme endnu flere lejere og dermed endnu flere arbejdspladser ind i flerbrugerhuset

Vil bygge højt

Allerede til foråret planlægger Kongeegen at fremlægge en plan for Ballerup Kommune, hvor man vil vise sine ambitiøse byggeplaner. Byggeriet skal være i spænd med det brand, som WTC har ude i verden, men det skal også være arkitektonisk i top.

»Filosofien bag WTC er jo at skabe et åbent og imødekommende forretningsmiljø, hvor man både trives som lejer og som gæst til en konference eller møde her i huset. Vi er nået et godt stykke vej de første par år, men har endnu større ambitioner med huset,« siger Ib Henrik Rønje, direktør i Kongeegen A/S, der er eneejer af World Trade Center. Allerøverst på ønskelisten står et byggeri i ti etager, et kontortårn, der kunne fungere som et pejlemærke for Ballerup og i særdeleshed for erhvervsområdet.

»Det kræver selvfølgelig, at Ballerup Kommune kan lide vores ide med at bygge i højden,« siger Ib Henrik Rønje.

Lunken formand

Netop på det område kan det ambitiøse firma og deres ligeså ambitiøse koncept støde på problemer. For hos formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Ballerup, Helle Tiedeman (A), er der ikke den store entusiasme ved udsigten til et 10-etagers kontortårn i Lautrup-området.

»Min umiddelbare reaktion er, at jeg siger nej til det. Jeg synes det er for højt et byggeri i det område. Som udgangspunkt skal byggeriet jo passe sammen med omgivelserne, og der vil et ti-etagers hus ikke harmonere med omgivelserne. Jeg har ikke noget imod høje huse generelt, men det skal være opført på en spændende måde. For eksempel en form for glidende byggeri. Jeg kan ikke lide eksempelvis Bispevangen-højhuset, men det var jo den måde man byggede på dengang. Jeg har ikke set de konkrete planer, og hvis der er andre meninger, så må vi jo tage snakken i gruppen, når det kommer dertil,« siger Helle Tiedeman, som understreger, at hun udelukkende udtaler sig som privatperson, da hun ikke har set nogen konkrete planer for et nyt byggeri.

Ifølge Matchoffice.dk, der formidler kontorudlejning, findes er omkring 200 kontorhoteller i Danmark og omkring 13.000 danskere har deres arbejdsplads i et såkaldt flerbrugerhus.